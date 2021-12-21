Куда деть голову Гитлера и другие артефакты "третьего рейха"?

В Музее истории Австрии в Вене открылась выставка “Избавиться от Гитлера. Из подвала — в музей”. В качестве экспонатов — разные вещи времен правления национал-социалистов, по большей части случайно найденные на чердаках, в подвалах, кладовках и прочих местах, куда люди заглядывают не каждый день, пишет Deutsche Welle.

Что делать с этими артефактами? Спрятать, продать на барахолке или выкинуть на помойку? В музее истории Австрии уже собралась объемная коллекция вещей того времени. Но для выставки было выбрано и подробно проанализировано 14 объектов. Некоторые из них вы видите на снимках.

По словам кураторов, сегодня большинству из нас не нужны материальные напоминания о токсичной идеологии. Однако эти вещи — еще среди нас. И в наши дни, когда разнообразные теории заговоров курсируют по миру, полезно задуматься над тем, как из вроде бы безобидных мелочей может вырасти нечто большое и страшное. Решающую роль играют не предметы сами по себе, а контекст и дискуссия вокруг.

Безобидное коллекционирование или увлечение идеологией?

В Австрии запрещено демонстрировать предметы с нацистской символикой. При этом, если вы решите найти что-либо конкретное, то очень скоро обнаружите сайты с оживленной онлайн-торговлей. Кое-что можно найти на блошиных рынках или в букинистических магазинах. Иногда люди покупают вещи, не зная об их происхождении. Другие хранят объекты, являющиеся частью истории семьи. Одни хотят избавиться от этих предметов, другие их собирают. И где грань между коллекционированием “курьезов” и сомнительным увлечением нацистской идеологией? Это еще один вопрос, на который хотели бы найти ответ кураторы экспозиции в Вене.