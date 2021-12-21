Автобусы Lux Express выполнят более 80 дополнительных рейсов по международным маршрутам в период праздников

По словам руководителя международных маршрутов Lux Express Райта Реммеля, поездки на линии Таллинн — Санкт-Петербург с целью посещения родственников и друзей традиционно являются самыми востребованными у путешественников в конце года. “В прошлом году рейсов между Таллинном и Санкт-Петербургом у Lux Express не было, так как граница была практически закрыта из-за пандемии. В этом году для отдельных категорий граждан поездки стали вновь возможны, и мы смогли возобновить наши ежедневные рейсы в наиболее удобное и востребованное время с пересечением автобусами границы, как и прежде, вместе с пассажирами. К тому же в Эстонии одобрены российские вакцины, а многие эстонские отели предлагают организованные лечебные туры для жителей России. Помимо основных отправлений на линии мы запланировали 27 дополнительных рейсов в течение двухнедельного периода в конце декабря — начале января”, — сообщил Райт Реммель.