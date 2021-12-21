Автобусы Lux Express выполнят более 80 дополнительных рейсов по международным маршрутам в период праздников
В декабре и январе в связи с повышенным спросом на поездки в период рождественских и новогодних каникул Lux Express запланировал дополнительные отправления по маршрутам между Таллинном и Санкт-Петербургом, а также в странах Балтии.
По словам руководителя международных маршрутов Lux Express Райта Реммеля, поездки на линии Таллинн — Санкт-Петербург с целью посещения родственников и друзей традиционно являются самыми востребованными у путешественников в конце года. “В прошлом году рейсов между Таллинном и Санкт-Петербургом у Lux Express не было, так как граница была практически закрыта из-за пандемии. В этом году для отдельных категорий граждан поездки стали вновь возможны, и мы смогли возобновить наши ежедневные рейсы в наиболее удобное и востребованное время с пересечением автобусами границы, как и прежде, вместе с пассажирами. К тому же в Эстонии одобрены российские вакцины, а многие эстонские отели предлагают организованные лечебные туры для жителей России. Помимо основных отправлений на линии мы запланировали 27 дополнительных рейсов в течение двухнедельного периода в конце декабря — начале января”, — сообщил Райт Реммель.
Самым популярным днем для отправления на автобусах из Петербурга в Таллинн стало 30 декабря. Из столицы Эстонии в Санкт-Петербург популярнее всего стали 23 декабря и 8 января.
“Интерес к рижскому направлению также значительно вырос, на маршруте между Таллинном и Ригой мы добавили 56 дополнительных рейсов”, — добавил Реммель.
Самыми популярными для поездок между Таллинном и Ригой стали даты накануне и после Рождества — 23 декабря и 26 декабря.
Дополнительные рейсы из Таллинна в Санкт-Петербург (15 отправлений):
23.12, 24.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 31.12 — в 08:00
27.12 — в 23:00
07.01, 08.01, 09.01 — в 14:30
Дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга в Таллинн (12 отправлений):
23.12 — в 16:00
26.12, 27.12 и 07.01 — в 23:15
25.12, 27.12, 28.12, 30.12, 08.01 и 10.01 — в 13:15
29.12, 30.12 и 3.01 — в 08:45
Дополнительные рейсы из Таллинна в Ригу (28 отправлений):
17.12 — 30.12 каждый день в 10:00 и в 16:00
Дополнительные рейсы из Риги в Таллинн (28 отправлений):
17.12 — 30.12 каждый день в 10:00 и в 16:00
Дополнительные рейсы из Риги в Вильнюс:
01.01 — в 17:30