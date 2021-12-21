Таиланд вновь закрывает границы для иностранных туристов

МИД королевства Таиланд сообщило о временном закрытии регистрации для получения Thailand Pass в рамках схем въезда в страну Test & Go и Sandbox. О возможной остановке программы и возобновлении обязательного карантина для всех прибывающих заявил вчера министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул во время выступления на центральном телевидении.

Test & Go давала возможность полностью вакцинированным жителям 63 государств, в число которых входит и Эстония, въезжать в страну с отрицательным результатом ПЦР на коронавирус с необходимостью повторно сдать тест по прибытии в Таиланд.

Однако схема Sandbox (“Песочница Пхукета”), разрешающая туристам приезжать на Пхукет при условии полной вакцинации, пока продолжает свое действие. Для этого всем желающим посетить Пхукет перед поездкой нужно оформить разрешение на въезд Thai Pass.

Также потребуется бронирование отеля из утвержденного списка SHA+ на 5 дней пребывания. Сохраняется требование о необходимости сделать ПЦР-тест по прибытии в аэропорту. Второй тест нужно сделать на 4 или 5 день. При этом обязательный второй ПЦР-тест отменен, вместо него можно сдать экспресс-тест на антиген. Сохраняется требование о наличии страхового полиса с покрытием $50 тыс., включающим лечение от коронавируса.

Все путешественники старше 6 лет после 16 декабря должны иметь при въезде в Таиланд справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не раньше, чем за 72 часа до поездки.