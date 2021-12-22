Финляндия восстанавливает пограничный контроль и при въезде требует тест на COVID-19 даже у вакцинированных

С 28 декабря до 16 января ужесточаются требования для прибывающих в Финляндию из других стран Шенгенского соглашения и ЕС. Помимо сертификата о вакцинации или перенесенном ковиде необходимо будет предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 48 часов до поездки.

От этого требования освобождаются финские граждане, постоянно проживающие в Финляндии иностранцы и те, кто приезжает в страну по неотложным семейным и личным делам. Ранее на этой неделе такая мера была введена для прибывающих из стран, не входящих в Евросоюз.

Кроме того, правительство Финляндии приняло большой пакет мер по борьбе с распространением коронавируса и в особенности нового варианта омикрон. Так, например, ограничения вводятся для работы баров и ресторанов. Высшим учебным заведениям рекомендуется перейти на дистанционное обучение до 16 января. Использование коронапаспортов планируют ограничить с 28 декабря на три недели. Это будет означать, что в неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения регионах заведения и мероприятия с высоким и средним риском заражения (бары, рестораны, ночные клубы, массовые мероприятия без обозначенных мест, хоровое пение) не могут обойти наложенные на них ограничения с помощью проверки ковидных сертификатов. В то же время в заведения с низким риском заражения (библиотеки, театры, кинотеатры, музеи) могут работать, если будут требовать у клиентов коронапаспорта.