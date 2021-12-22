Lux Express: в автобусах никто не едет стоя, даже в праздники

Ингмар Роос, бизнес-менеджер Lux Express в Эстонии, уточнил, что рейсы были добавлены на те времена отправления, спрос на которые был самым высоким в предыдущие годы, чтобы удовлетворить ожидания пассажиров.

Роос добавил, что Lux Express не боится переполненных салонов автобусов и продает столько билетов, сколько мест есть на каждом рейсе: “В автобусах никто не едет стоя или сидя на полу. Вместо этого можно удобно расположиться в кресле и провести время качественно — на медиаэкранах в спинках сидений доступно около десяти фильмов на рождественскую тематику или более 200 других фильмов различных жанров. Важно то, что в автобусе можно просто отдохнуть и насладиться поездкой”.