Lux Express: в автобусах никто не едет стоя, даже в праздники(1)
Lux Express внес изменения в свое расписание: вместо привычной пятницы на этой неделе дополнительные рейсы будут выполняться в четверг, когда ожидается более высокий спрос на поездки. В общей сложности Lux Express добавит более 20 отправлений на наиболее загруженных маршрутах Таллинн-Тарту, Таллинн-Пярну, Таллинн-Хаапсалу, Таллинн-Курессааре и Таллинн-Нарва, чтобы обеспечить пассажирам максимальную возможность для поездок в канун Рождества.
Ингмар Роос, бизнес-менеджер Lux Express в Эстонии, уточнил, что рейсы были добавлены на те времена отправления, спрос на которые был самым высоким в предыдущие годы, чтобы удовлетворить ожидания пассажиров.
Роос добавил, что Lux Express не боится переполненных салонов автобусов и продает столько билетов, сколько мест есть на каждом рейсе: “В автобусах никто не едет стоя или сидя на полу. Вместо этого можно удобно расположиться в кресле и провести время качественно — на медиаэкранах в спинках сидений доступно около десяти фильмов на рождественскую тематику или более 200 других фильмов различных жанров. Важно то, что в автобусе можно просто отдохнуть и насладиться поездкой”.
Изменения расписания:
Дополнительные рейсы 23 декабря:
10:30 Таллинн-Тарту-Выру
13:30 Таллинн-Тарту
14:30 Таллинн-Тарту
18:30 Таллинн-Тарту
19:30 Таллинн-Тарту
23.00 Таллинн-Тарту
11:30 Тарту-Таллинн
12:30 Тарту-Таллинн
14:30 Тарту-Таллинн
15:30 Тарту-Таллинн
19:30 Тарту-Таллинн
22:00 Тарту-Таллинн
16:30 Таллинн-Курессааре
14:00 Таллинн-Пярну
16:15 Пярну-Таллинн
15:15 Таллинн-Хаапсалу
17:40 Хаапсалу-Таллинн
15:15 Нарва-Таллинн
21:00 Таллинн-Нарва
31 декабря и 1 января отменяются только рейсы с низким спросом:
31 декабря
22:00 Таллинн-Тарту
23:00 Таллинн-ТартуTallinn — Tartu
21:00 Таллинн-Нарва
1 января
5:30 Нарва-Таллинн
6:00 Тарту-Таллинн
8:00 Тарту-Таллинн