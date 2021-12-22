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22.12.2021, 09:56

Lux Express: в автобусах никто не едет стоя, даже в праздники

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Foto: Andres Putting

Lux Express внес изменения в свое расписание: вместо привычной пятницы на этой неделе дополнительные рейсы будут выполняться в четверг, когда ожидается более высокий спрос на поездки. В общей сложности Lux Express добавит более 20 отправлений на наиболее загруженных маршрутах Таллинн-Тарту, Таллинн-Пярну, Таллинн-Хаапсалу, Таллинн-Курессааре и Таллинн-Нарва, чтобы обеспечить пассажирам максимальную возможность для поездок в канун Рождества.

Ингмар Роос, бизнес-менеджер Lux Express в Эстонии, уточнил, что рейсы были добавлены на те времена отправления, спрос на которые был самым высоким в предыдущие годы, чтобы удовлетворить ожидания пассажиров.

Роос добавил, что Lux Express не боится переполненных салонов автобусов и продает столько билетов, сколько мест есть на каждом рейсе: “В автобусах никто не едет стоя или сидя на полу. Вместо этого можно удобно расположиться в кресле и провести время качественно — на медиаэкранах в спинках сидений доступно около десяти фильмов на рождественскую тематику или более 200 других фильмов различных жанров. Важно то, что в автобусе можно просто отдохнуть и насладиться поездкой”.

Изменения расписания:

Дополнительные рейсы 23 декабря:

10:30 Таллинн-Тарту-Выру

13:30 Таллинн-Тарту

14:30 Таллинн-Тарту

18:30 Таллинн-Тарту

19:30 Таллинн-Тарту

23.00 Таллинн-Тарту

11:30 Тарту-Таллинн

12:30 Тарту-Таллинн

14:30 Тарту-Таллинн

15:30 Тарту-Таллинн

19:30 Тарту-Таллинн

22:00 Тарту-Таллинн

16:30 Таллинн-Курессааре

14:00 Таллинн-Пярну

16:15 Пярну-Таллинн

15:15 Таллинн-Хаапсалу

17:40 Хаапсалу-Таллинн

15:15 Нарва-Таллинн

21:00 Таллинн-Нарва

31 декабря и 1 января отменяются только рейсы с низким спросом:

31 декабря

22:00 Таллинн-Тарту

23:00 Таллинн-ТартуTallinn — Tartu

21:00 Таллинн-Нарва

1 января

5:30 Нарва-Таллинн

6:00 Тарту-Таллинн

8:00 Тарту-Таллинн

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