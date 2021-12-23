"Как вчера умер": в Китае нашли уникальное яйцо динозавра с эмбрионом внутри

Ученые в Китае рассказали об изучении окаменелых останков эмбриона динозавра, сообщает "Моя Планета". Эмбрион, возраст которого оценивается в 70 млн лет, превосходно сохранился.

Детеныша крохотного страусоподобного динозавра назвали Малыш Инлян. Он отличается от других яиц древних динозавров, найденных за последнее время. “Скелет эмбриона сформировался от кончика морды до кончика хвоста. Он скручен в “живой” позе внутри своего яйца, как будто умер вчера”, — рассказала соавтор исследования, доцент палеонтологии в Университете Калгари Дарла Зеленицкая.

Исследователей заинтересовала в первую очередь поза эмбриона, свернувшегося калачиком. Известно, что эмбрионы птиц занимают наилучшее положение, чтобы успешно вылупиться из яиц. До сих пор такое поведение у эмбрионов динозавров не обнаруживалось.

“Находка говорит о том, что некоторые особенности поведения перед вылуплением, которые ранее считались уникальными для птиц, могли присутствовать у динозавров десятки или сотни миллионов лет назад”, — считает палеобиолог из Университета Бирмингема Фион Вайсум Ма. По ее словам, Малыш Инлян — один из наиболее хорошо сохранившихся эмбрионов динозавров в истории науки.

Эмбрион овирапторида (двуногого, беззубого, птицеподобного пернатого динозавра) был длиной 27 см, в свернутом виде он помещался в яйцо длиной 17 см. Эмбрион в момент гибели находился на поздней стадии, примерно соответствующей стадии 17-дневного развития эмбриона курицы, который вылупляется на 21 день.

Яйцо Малыша Инляна, обнаруженное в городе Ганьчжоу на юго-востоке Китая в 2000 году, не подвергалось анализу до 2015 года. Именно тогда Yingliang Group, китайская компания, которая приобрела яйцо и поместила его на хранение, презентовала находку во время строительства Музея естественной истории в Сямыне.