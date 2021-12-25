ФОТО | Край необычных рождественских елок: как волость Козе удивила в этом году всю Эстонию

“Совершенно невероятно, насколько изобретательны наши люди”, — удивляется Рийве Тамм, решившая устроить в волости Козе конкурс самых необычных рождественских елок.

Конкурс проводится уже не в первый раз, и с каждым годом становится все более популярным. Так, в прошлом году в соревновании участвовало 17 елочек, а в этом году — уже 27.

Поскольку “конкурсантки” расположены в разных деревнях и поселках по всей волости, была составлена ​​специальная карта, на которой показано расположение всех рождественских елок. Рийве Тамм, активистка деревенского общества Колу, рада, что в волости появилась такая интересная традиция, ведь ради необычных елок сюда стали приезжать туристы из других частей Эстонии.

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Graafika: Imbi Võrel

Люди очень находчивы, творят настоящие чудеса!

В 2021 году лучшей рождественской елкой в дневном освещении была выбрана елочка из молочных коробок в поселке Крей.

Победительницей в ночном освещении стала елочка из 154 разноцветных сковородок из поселка Вискла.

Рийве Тамм уверена, что, судя по откликам и проявленному интересу, конкурс будет проходить и в последующие годы.

“Видно, с каким энтузиазмом подошли к конкурсу местные жители. Вы только посмотрите, какие материалы они для этого использовали! Люди очень находчивы, творят настоящие чудеса!“ — сказал художник Теэт Суур, прославившийся своими необычными елками в Раквере.

Он призвал сельские муниципалитеты и проводить в будущем аналогичные соревнования. “Если бы перед каждым домом на улице стояла своя особенная елка, можно было бы гулять как по галерее”, — заметил Теэт Суур.