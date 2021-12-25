Омела на Рождество - романтический полупаразит

Веточки этого растения в предрождественские недели охотно используют во многих странах Европы для праздничного украшения домов. Как раз сейчас, когда осенью уже облетели листья, шарообразные густые кусты вечнозеленой омелы хорошо видны на деревьях, где они селятся — получают влагу и питательные вещества через свои корни, которые пускают в древесные ветви. Однако фотосинтез омела осуществляет самостоятельно, то есть паразитирует лишь отчасти, пишет Deutsche Welle.

Омела — средство от магии и колдовства

Распространяется это растение при помощи птиц, когда те, например, чистят клюв от прилипших семян о ветки. Прилипают же они потому, что в плодах омелы содержится клейкая жидкость. Такая, вот, стратегия.







Сами плоды — слабоядовитые, поэтому от детей и домашних животных их следует держать подальше. Однако препараты из омелы находят самое разнообразное применение в современной медицине — вплоть до сопроводительной терапии при онкологических заболеваниях.

Хотя это растение является полупаразитом, в некоторых европейских странах оно находится под охраной, то есть просто так срывать или срезать омелу в лесу или парке запрещено. Веточки покупают в цветочных магазинах. Растет медленно. Первый раз цветет лишь на пятый год.

Согласно традиции, в декабре перед праздниками ветки омелы вешают над входной дверью — для защиты от магии и колдовства. Также их используют, например, для составления рождественских венков. Считается, что люди, встретившиеся под омелой перед Рождеством, обязаны поцеловаться. Сам этот поцелуй должен стать залогом счастья и вечной любви. Раньше отказ от такого поцелуя сулил девушке весь следующий год остаться незамужней.