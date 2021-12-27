Вся Европа в "красной" зоне: с 27 декабря въехать в Эстонию без ограничений можно только из Румынии и Ватикана

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только Румыния (уровень заболеваемости — 57,02 ↓) и Ватикан (0,00).

Все остальные европейские страны на данный момент относятся к красной зоне (уровень заражения - более 200 случаев на 100 000 населения), по прибытии из которой необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней.

В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Болгария ( 314,80 ↓), Мальта (406,56 ↑), Италия (418,46 ↑), Швеция (418,56 ↑), Финляндия ( 428,85 ↑), Латвия (514,24 ↑), Австрия (544,38 ↓), Португалия (571,67 ↑), Испания (606,74 ↑), Исландия (618,73 ↑), Греция (623,65 ↓), Венгрия (725,03 ↓), Германия (730,94 ↓), Польша (747,59 ↓), Литва (821,77 ↓), Словения (871,67 ↓), Кипр (882,54 ↑), Люксембург (853,37 ↓), Франция (1 039,56 ↑), Хорватия ( 1 083,37 ↓), Бельгия (1 102,98 ↑), Норвегия (1 189,98 ↑), Швейцария (1 237,53 ↓), Ирландия (1 295,27 ↑), Нидерланды (1 312,59 ↓), Великобритания (1 317,95 ↑), Монако ( 1 327,59 ↑), Словакия (1 385,85 ↓), Чехия (1 490,77 ↓), Лихтенштейн (1 884,02 ↓), Дания (1 954,57 ↑), Сан-Марино (2 737,06 ↓) и Андорра (3 191,25 ↓).

Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.

Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из ОАЭ, Бахрейна, Китая, Индонезии, Колумбии, Кувейта, Перу, Руанды, Саудовской Аравии, Тайваня и Новой Зеландии.