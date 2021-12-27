Испорченные праздники: "Омикрон" помешал вылету десятков тысяч авиапассажиров по всему миру

Общее число жертв коронавируса по всему миру превысило 5,3 млн человек. По данным агентства Франс пресс, наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 816,5 тысяч, за ними идет Бразилия (618 тыс.), Индия (479 тыс.) и Россия (304 тыс.). Больше всего умерших в соотношении с размером населения — в Перу.

От отмены рейсов больше всего пострадали США и Китай. По данным сайта FlightAware, только в воскресенье было отменено более 2 тыс. рейсов, в том числе более 640 — в американские аэропорты или из них. Наибольшее число отмененных вылетов приходится на авиакомпании Delta, United и JetBlue.

Авиакомпании сообщают, что многие сотрудники не смогли выйти на работу, поскольку у них был выявлен коронавирус, либо они находились в близком контакте с людьми, получившими положительный тест.

Ранее компания United Airlines предупредила, что вспышка “Омикрона” “прямо ударила по экипажам и людям, которые обеспечивают нашу работу”. Она добавила, что предупреждает пассажиров о том, чтобы они не ехали в аэропорт, если их рейсы не подтверждены. В течение воскресенья авиалиния отменила около 100 рейсов, но сообщила, что около 25% пострадавших пассажиров смогли купить билеты на другие самолеты.

Ожидается, что задержки и отмены продолжатся и во время следующей рабочей недели. По данным сайта FlightAware, под угрозой отмены находятся 800 рейсов в понедельник, а во вторник — около 170. Отменить полеты также пришлось авиакомпаниям Lufthansa, British Airways, Alaska Airlines и многим другим. В лондонском аэропорту Хитроу в течение воскресенья было отменено по меньшей мере 60 рейсов.

США: нехватка тестов и транспортный хаос



Сейчас “Омикрон“ — новый вариант коронавируса, который распространяется быстрее предыдущих, — стал основным в США. В последние недели здесь ежедневно регистрируется более 175 тыс. новых случаев заболевания.