Путешествия в Германию лучше отложить: в ФРГ вступают в силу жесткие коронавирусные ограничения

Накануне акция против ограничений в связи с пандемией коронавируса в Швайнфурте (земля Бавария) переросла в столкновения активистов с правоохранителями. Как сообщила полиция Нижней Франконии, в официально незаявленной демонстрации 26 декабря приняли участие несколько сотен человек, в том числе представители движения Querdenker, объединяющего тех, кто выступает против антикоронавирусных ограничений, а также противники вакцинации. По данным полиции, восемь стражей порядка получили травмы. Восемь участников демонстрации были задержаны. Им предъявлены обвинения в сопротивлении сотрудникам полиции, попытке освобождения задержанных, нападении на блюстителей порядка и нанесении им побоев.

Так в Мекленбурге-Передней Померании закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха. В Бранденбурге, по крайней мере до 11 января, сделавшим прививку от коронавируса и переболевшим COVID-19 можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек. Если в семье кто-то не привит от коронавируса, продолжают действовать более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только до двух человек из другого домовладения, не считая детей в возрасте до 14 лет. В Баден-Вюртемберге в сфере общественного питания вводится комендантский час: с 22:30 до 5 утра. В новогоднюю ночь комендантский час начинается не раньше часа ночи.

Сразу в нескольких федеральных землях в понедельник, 27 декабря, вступают в силу более жесткие ограничения, вызванные борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Меры, согласованные на совещании канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) с главами федеральных земель, начнут действовать в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании. Другие федеральные земли присоединятся к новым ограничениям во вторник, сообщает Deutsche Welle .

Введено почти 150 млн доз вакцин

В рождественские дни в Германии продолжалась вакцинация против коронавируса. Федеральное правительство достигло поставленной в середине ноября цели - сделать 30 млн прививок к концу года, объявил 26 декабря министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). На сегодняшний день введено около 147 миллионов доз вакцины.

В то же время, согласно официальным данным, в настоящее время в ФРГ невакцинированными остаются 21,7 миллиона человек (26,2 процента населения). Из них 4 миллиона - в возрасте от 0 до 4 лет (4,8 процента населения), для которых вакцины еще не разработаны. Уже в январе в бундестаге могут состояться первые дебаты о введении в стране обязательной вакцинации, без которой, по мнению экспертов, невозможно остановить пандемию. На сегодняшний день принято решение сделать вакцинацию обязательной для работников клиник и домов престарелых. До 15 марта все их сотрудники должны подтвердить, что полностью вакцинированы.

Высокий уровень заражаемости

Между тем уровень заражаемости коронавирусом в ФРГ продолжает оставаться высоким. Семидневный коэффициент заражаемости за минувшие сутки поднялся с 220,7 до 222,7 случая на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Неделю тому назад этот показатель составлял в Германии 315,4 . За 24 часа в стране зарегистрировано 13 908 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. При этом следует иметь ввиду, что в выходные и праздничные дни эти цифры обычно несколько занижены, поскольку не все органы здравоохранения на местах передают в RKI свои данные.

В целом за все время пандемии в Германии коронавирусом заразилось уже 7 005 289 человек, количество летальных исходов от легочного заболевания COVID-19 и его последствий за сутки увеличилось на 69 и достигло 110 433.