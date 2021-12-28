Стаи волков рыщут по швейцарским Альпам. Они нападают на скот, но убивать их запрещено

Волчья стая, осаждающая альпийские деревни, скрывающаяся вдоль тропинок, по которым дети ходят в школу — это совсем другое дело.

Когда волки вернулись в Швейцарию почти 30 лет назад, перебравшись через границу с Италией, экологи были в восторге.

В конце XIX — начале XX веков в Швейцарских Альпах исчезли некоторые виды животных: бурый медведь, рысь и волк.

Теперь все три вида вернулись. Медведи и волки вернулись естественным путем, рысь — усилиями экологов. Но мечта о том, чтобы люди и животные жили в гармонии бок о бок, обернулась кошмаром для некоторых альпийских фермеров.

Нет пастухов

В декабре этого года живущий недалеко от Берна фермер обнаружил, что волк задрал семь из 35 его овец. По-видимому, он перепрыгнул через электрический забор, предназначенный для защиты стада.

В отличие от своих предшественников в средние века, которые постоянно осознавали опасность, которую могут представлять волки, современные фермеры редко нанимают пастухов для присмотра за своими стадами. Даже традиционная овчарка, помогающая отпугнуть волков, вышла из моды.

Тем временем число волков в Швейцарии достигло сотни, теперь в стране по меньшей мере восемь стай.

Они регулярно охотятся на домашний скот, что, понятно, не радует фермеров. Летом Швейцарский союз фермеров заявил, что нападения на домашний скот “приобрели новое измерение”, вынуждая фермеров раньше срока возвращать животных с летних пастбищ, чтобы защитить их.

По словам фермеров, вся альпийская экономика находится под угрозой.

Еще больше беспокоит то, что некоторые волчьи стаи проявляют интерес не только к овцам, но и к людям.

Прошлой зимой в горах заметили волка, с интересом наблюдающего, как дети учатся кататься на лыжах. В августе в кантоне Граубюнден за фермершей и ее собакой долго следовал волк, а несколько дней спустя ее же преследовали сразу три волка, которые напали на собаку.

В том же регионе туристы сообщили, что за ними следует стая волков. А в этом месяце группа детей из Хайнценберга встретила волков на тропе по дороге в школу.