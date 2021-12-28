28.12.2021, 11:14
С сегодняшнего дня всем въезжающим в Финляндию необходимо предъявить негативный результат теста на COVID-19
Foto: Tiit Blaat
Со вторника, 28 декабря, при въезде в Финляндию из стран Шенгена все граждане должны предъявлять негативный результат теста на коронавирус независимо от того, вакцинированы они или нет.
Решение правительства Финляндии будет действовать до 16 января, пишет rusERR.
Негативный результат теста на коронавирус требуется дополнительно к справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Тест должен быть сделан не позднее 48 часов до въезда.
Тест не будут требовать от граждан страны, имеющих постоянный вид на жительство лиц и людей, которым необходимо въехать в страну по неизбежным обстоятельствам. Им для въезда необходимо предъявить только коронавирусный паспорт, соответствующие документы и пройти проверку здоровья.
Для работающих в Финляндии граждан Эстонии новые ограничения означают необходимость каждый раз делать перед поездкой тест на коронавирус.