С сегодняшнего дня всем въезжающим в Финляндию необходимо предъявить негативный результат теста на COVID-19

Решение правительства Финляндии будет действовать до 16 января, пишет rusERR.

Негативный результат теста на коронавирус требуется дополнительно к справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Тест должен быть сделан не позднее 48 часов до въезда.

Тест не будут требовать от граждан страны, имеющих постоянный вид на жительство лиц и людей, которым необходимо въехать в страну по неизбежным обстоятельствам. Им для въезда необходимо предъявить только коронавирусный паспорт, соответствующие документы и пройти проверку здоровья.

Для работающих в Финляндии граждан Эстонии новые ограничения означают необходимость каждый раз делать перед поездкой тест на коронавирус.