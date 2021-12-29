ФОТО | Самая оригинальная елка этого года: в замерзшем пруду, где новогодние игрушки — любители зимнего плавания

По словам автора идеи Миндаугаса Набагаса, вся работа у них заняла около двух часов. Для вырезания силуэта они использовали бензопилу, которая была очищена от масла (для предотвращения загрязнения воды), финскую ручную пилу для льда (для быстрого вырезания особых фигур из льда) и разнообразные скребки для льда из закаленной стали.

Миндаугас также рассказал, что это не первая их работа на пруду. В прошлом году они вырезали во льду 150-метровую полынью, в которой купались зимой, а на день независимости Литвы (16 февраля) они создали полынью в виде карты Литвы. “Мы постоянно пытаемся что-то такое делать, и в этом году у нас возникла идея сделать рождественскую елку”, — добавил Набагас.

Сам мужчина надеется, что их идея найдет отклик, и в других местах также появятся похожие елки.