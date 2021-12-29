В Египте впервые после обнаружения "вскрыли" мумию фараона Аменхотепа I

Египетские ученые исследовали 3500-летнюю мумию фараона Аменхотепа I и обнаружили множество интересных подробностей, сообщает "Моя Планета".

Археологи использовали трехмерную компьютерную томографию, чтобы изучить мумию, обнаруженную еще в 1881 году. Выяснилось, что Аменхотепу I на момент смерти было около 35 лет. Его рост составлял 169 сантиметров. Фараон был обрезан, и у него были здоровые зубы. Внутри обертки мумии обнаружены около 30 амулетов и золотой пояс.

Фараон обладал узким подбородком, маленьким узким носом, вьющимися волосами и немного неправильным прикусом. Ученые не нашли на его черепе никаких ран или уродства, которые могли бы объяснить причину его смерти. Однако на мумии обнаружено множество повреждений, скорее всего, нанесенных древними грабителями гробниц. Известно, что бальзамировщики пытались восстановить мумию более чем через четыре столетия после того, как фараон впервые был погребен.

Аменхотеп I правил Египтом в 1525-1504 гг до н.э. Фараон знаменит тем, что во время правления построил множество храмов.