ТАБЛИЦЫ | Число ночевок иностранных туристов в Эстонии в 2021 году сократилось до уровня 1996-1997 годов(1)
Традиционно на новогодние праздники в Эстонию приезжали российские туристы, для этого даже запускали специальные поезда. Сейчас же россиянам можно попасть в Эстонию на лечение - эти услуги предоставляют некоторые спа-отели. Несмотря на то, что в Европе границы открыты, в целом общее количество туристов в 2021 году упало до уровня 1996 года.
Согласно данным Департамента статистики, в число ночевок иностранных туристов в Эстонии в 2021 составило 425 870. Это еще неокончательные статистические данные, однако с уверенностью можно сказать, что это число сопоставимо с 1996 годом, когда количество ночевок интуристов в Эстонии за год составило 402 968. В 1997 году это число значительно выросло и достигло 540 414.
Больше всего иностранных туристов посетило Эстонию в 2016 году, тогда было зарегистрировано 1 929 164 ночевки.
Если говорить о новогодних праздниках, то согласно данным Департамента статистики, в декабре этого года было зарегистрировано 10 420 ночевок иностранных туристов. Это самое маленькое число за последние 25 лет (более ранних данных на сайте Департамента статистики нет).
Общее количество ночевок иностранных туристов по месяцам с 1996 года отображено в таблице ниже.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.