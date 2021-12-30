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30.12.2021, 08:31

“Талибан” запретил афганским женщинам путешествовать самостоятельно

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ФОТО: Scanpix, HECTOR RETAMAL
“Талибан” запретил женщинам в Афганистане путешествовать одним на большие расстояния — они могут делать это только в сопровождении родственников-мужчин.

Новые правила действуют на любые поездки расстоянием больше 70 километров. Кроме того, женщинам нельзя находиться в машине без хиджаба и слушать музыку, сообщает портал 34travel.me.

Правозащитники из Human Rights Watch говорят, что новые ограничения — еще один способ сделать из женщин заключенных. Ранее “Талибан” запретил им заниматься спортом и работать, а девочки больше не могут учиться в школе.

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