“Талибан” запретил афганским женщинам путешествовать самостоятельно

Новые правила действуют на любые поездки расстоянием больше 70 километров. Кроме того, женщинам нельзя находиться в машине без хиджаба и слушать музыку, сообщает портал 34travel.me .

Правозащитники из Human Rights Watch говорят, что новые ограничения — еще один способ сделать из женщин заключенных. Ранее “Талибан” запретил им заниматься спортом и работать, а девочки больше не могут учиться в школе.