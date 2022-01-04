В Finnair разобрали по винтикам списанный Airbus A319: такого никто не ожидал увидеть

Это первый самолет коммерческих авиалиний, который разобрали и отправили на переработку в Финляндии. Проект прошел успешно.

· 99,2 процента всех частей самолета успешно демонтированы;

· Из 40 тонн всего лишь 290 килограммов пошло в отходы;

· Из самолета извлечено 15 тонн алюминия, он будет использован на производстве автомобилей марки Mercedez Benz;

· Данный проект принес авиакомпании доход, поскольку благодаря этому она получила некоторые запчасти, покупка которых у иностранных поставщиков будет весьма затратной;

· Техническая служба авиакомпании в рамках проекта получила бесценный опыт, кроме того, это позволило не оставлять без работы технический персонал во время пандемии;

· Использование переработанного алюминия обеспечивает значительную экономию энергии и, следовательно, предотвращает лишние выбросы CO2, в сравнении с использованием алюминия, произведенного из сырья. А это было бы равно выбросам CO2 55 автомобилей за один год.

Что стало с частями самолета дальше?

Разобрать по винтикам аэробус A319 — серьезная задача, он отслужил 21 год, это в общей сложности 54 710 часов налета и 32 966 перелетов. Проект начался в аэропорту Хельсинки.

Первым делом группа технического обслуживания Finnair извлекла почти 2000 деталей самолета, некоторые из которых найдут новое предназначение в других самолетах Finnair, а некоторые будут

перепроданы иностранным компаниям. 38,5 процента всех деталей самолета будут вторично использованы в самой фирме, поэтому с уверенностью можно сказать, что это прибыльный для авиакомпании проект.

“Нам удалось избежать значительных затрат, поскольку не пришлось покупать запчасти для самолетов у других компаний”, — говорит Тимо Росси, член группы технического обслуживания Finnair и руководитель проекта. “Кроме того, самолет с вышедшими из строя деталями не должен больше простаивать без дела в ожидании новых запчастей, что, в свою очередь, снижает затраты фирмы”.