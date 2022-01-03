03.01.2022, 16:30
ФОТО | "Как сельди в бочке": небывалые очереди в аэропорту Рованиеми. Турист: я такого еще не видел(3)
ФОТО: Iltalehti
В то время как все финские рестораны, следую правилам правительства, вынуждены закрываться раньше обычного, а по всей стране отменены сотни мероприятий, в аэропорту Рованиеми выстраиваются огромные очереди, где мер безопасности особо никто не соблюдает.
Один из туристов поделился с финским изданием Iltalehti фотографиями переполненного аэропорта Рованиеми. Судя по присланным снимкам, о соблюдении социальной дистанции, ношении масок и других коронавирусных ограничениях многие там позабыли.
По словам туриста, никаких объявлений о соблюдении мер безопасности в аэропорту не делали. Правда, на полу были наклеены специальные плакаты, напоминающие о том, что в мире по-прежнему бушует коронавирус. Однако очень многие люди были в масках по собственному желанию.
“За все это время (пандемию коронавируса — прим.ред) я еще не видел ничего подобного”, — прокомментировал очевидец.
Комментарий от аэропорта Рованиеми изданию Iltalehti получить не удалось.