Лучшие города для путешествий в 2022 году(1)
Британское издание The Independent составило список из самых интересных городов, куда лучше всего отправиться в путешествие в наступившем году.
1. Вена, Австрия
Эксперты отмечают, что помимо очевидного очарования императорских дворцов, богатого музыкального наследия и особенной культуры кофеен, Вена привлекательна благодаря новым ночным поездам из других европейских городов. Так, например, в 2022 году австрийский оператор ÖBB запускает ночной рейс из Парижа в очень удобное для туристов время.
2. Одесса, Украина
Украинскую “жемчужину у моря” отметили за великолепную архитектуру, отличные пляжи, недорогие отели и удобную инфраструктуру. По словам представителей The Independent, Одесса — возможно самый красивый город во всем бывшем Советском союзе.
“Здесь [в Одессе] вас ждут великолепная архитектура 19 века и богатое наследие, а также красивое расположение на берегу и отличный пляж в южном пригороде Аркадии, — отмечают журналисты Independent. — Остановитесь в хорошо обустроенном отеле начала XX века, где цены очень лояльны — 60 фунтов стерлингов (чуть больше 2 тысяч гривен) за двухместный номер, включая завтрак. Чтобы попасть в город из аэропорта, садитесь на троллейбус №14, проезд в котором около шести пенсов (2 грн) — самое дешевое сообщение с аэропортом в Европе. Раньше получить визу было проблематично, но сейчас вам нужен лишь паспорт”.
3. Ханья, Крит
Даже если вы остановились на совсем другом конце острова, съездить в Ханью стоит хотя бы на день. Ее Старый город считается самым красивым на острове, а венецианскую гавань — самая живописная во всей Греции. Здесь есть множество колоритных таверн и магазинчиков, турецкое наследие причудливо смешалось с венецианским, греческим и византийским. Пляжи в заливе Ханьи ничуть не уступают более раскрученным центрально-критским. И, наконец, прекрасная лагуна Балос — а она одна уже стоит того, чтобы лететь на Крит, — находится именно в районе Ханьи.
4. Неаполь, Италия
Издание Independent отмечает, что до знаменитого Неаполя можно легко добраться на скоростных итальянских поездах из других городов. Например, из Генуи можно добраться за 6 часов и 40 минут. В Неаполе вас ждет интересная архитектура, дух морского города, чудеснейший остров Капри, величественный Везувий и овеянные преданиями Помпеи.
5. Париж, Франция
Описывать Париж по большом счету бессмысленно. Не потому, что писать не о чем — боже упаси! Просто этот город как ни один город в мире не хочет укладываться в рамки и соответствовать стереотипам. Конечно, всякий слышал об утреннем кофе с круассанами, вечерних бистро с шумными столиками, запахе жареных каштанов на парижских бульварах… но для кого-то Париж — это гулкий полумрак Нотр-Дама, тихий шепот туристов в залах Лувра и почти безлюдный, застроенный старинными особняками остров Сен-Луи. Для кого-то столица Франции — прежде всего Эйфелева башня, памятник “эпохе пара и электричества”, а современные архитекторы отправляются в Париж, чтобы вдохновиться авангардными линиями квартала Дефанс и башни Монпарнас.6. Сеул, Южная Корея
7. Каунас, Литва
В 2022 году Каунас носит звание культурной столицы Европы. Жителей и гостей города ждут сотни различных мероприятий, около 40 фестивалей и 60 выставок, намечено свыше 250 представлений сценических искусств (из которых-50 премьеры) и более чем 250 концертов.
Каунас — город с очень старыми и устоявшимися культурными традициями. Это место, подарившее стране целые поколения литовских художников, композиторов и писателей. Их работы представлены в многочисленных музеях и галереях, в том числе в картинной галерее М. Жилинскаса и Музее литовской литературы имени Майрониса.
После посещения достопримечательностей Каунаса приятно расслабиться, прогуливаясь по улочкам Старого города. Одна из главных — 1.5-километровая Лайсвес-аллея, чрезвычайно богатая сувенирными магазинами, ресторанами и кафе, чьи двери всегда открыты для гостей.
8. Осло, Норвегия
11 июня 2022 года в Осло откроется новое здание Национального музея искусства, архитектуры и дизайна, который станет крупнейшим художественным музеем в Северной Европе. … В постоянную экспозицию музея войдет 5000 работ (в том числе “Крик” Эдварда Мунка), которые расположатся на двух этажах, в почти девяноста залах музея.
9. Сплит, Хорватия
Современные здания из стекла и бетона соседствуют здесь с домами 15-19 веков, а модные бутики выходят витринами на древнюю городскую площадь. Хорваты считают Сплит городом уникальной архитектуры, где нашли пристанище все мыслимые стили. 17-вековая история его пронизана драматическими событиями и присутствием множества разных цивилизаций.
Местные жители говорят: на улицах Сплита разные эпохи связаны между собой бельевыми веревками, натянутыми между домами.
10. Сеул, Южная Корея
Для того, чтобы в полной мере ощутить, что это такое Сеул, надо подняться повыше — на гору или одну из знаменитых высоток. Оттуда, с высоты птичьего полета, город взглядом не объять. Причудливой формы многоэтажки растут вверх и вширь, с крыш взмывают вертолеты, а как стемнеет — включается и неистовствует на каждой вывеске неон, отчего кажется, что сработала машина времени, и наступило далекое, фантастическое будущее. А спустись пониже — и перед глазами встают старинные дворцы, крохотные, изящные храмы и цветущие сады.
Вот этим торжеством индустриализации в сочетании с глубоким уважением к древности и прекрасен Сеул — совсем недавно один из самых угнетенных и разоренных городов мира.