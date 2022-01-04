Лучшие города для путешествий в 2022 году

1. Вена, Австрия





Эксперты отмечают, что помимо очевидного очарования императорских дворцов, богатого музыкального наследия и особенной культуры кофеен, Вена привлекательна благодаря новым ночным поездам из других европейских городов. Так, например, в 2022 году австрийский оператор ÖBB запускает ночной рейс из Парижа в очень удобное для туристов время.

2. Одесса, Украина

Украинскую “жемчужину у моря” отметили за великолепную архитектуру, отличные пляжи, недорогие отели и удобную инфраструктуру. По словам представителей The Independent, Одесса — возможно самый красивый город во всем бывшем Советском союзе.

“Здесь [в Одессе] вас ждут великолепная архитектура 19 века и богатое наследие, а также красивое расположение на берегу и отличный пляж в южном пригороде Аркадии, — отмечают журналисты Independent. — Остановитесь в хорошо обустроенном отеле начала XX века, где цены очень лояльны — 60 фунтов стерлингов (чуть больше 2 тысяч гривен) за двухместный номер, включая завтрак. Чтобы попасть в город из аэропорта, садитесь на троллейбус №14, проезд в котором около шести пенсов (2 грн) — самое дешевое сообщение с аэропортом в Европе. Раньше получить визу было проблематично, но сейчас вам нужен лишь паспорт”.

3. Ханья, Крит



