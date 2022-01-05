Кипр ужесточил правила въезда: теперь всем туристам нужно сдать два ПЦР-теста и один антиген

По решению властей, теперь перед въездом на Кипр каждый путешественник, независимо от того, прошел он вакцинацию или нет, должен сделать ПЦР-тест не позднее чем за 48 часов до вылета. Затем по прилете нужно сдать второй ПЦР-тест в аэропорту Кипра (оплачивается за счет туристов). Через 72 часа после прибытия на Кипр всем, кроме тех, кто сделал бустерную дозу вакцины, нужно сдать еще и антиген-тест.

"Напоминаем, что по прибытии все пассажиры, независимо от вакцинации, проходят лабораторный анализ ПЦР, его стоимость оплачивает пассажир", — отмечает Министерство здоровья Кипра. Пассажиры, за исключением получивших бустерную дозу вакцины, должны также пройти экспресс-тест на выявление антигена COVID-19 в течение 72 часов с момента прибытия.

Нововведение касается всех пассажиров в возрасте от 12 лет.

Новые правила вступают в силу с 4 января и будут действовать до 15 января 2022 года. Тесты будут требовать у всех — привитых и не привитых. Сотрудники аэропорта в праве не пускать на борт пассажиров, которые предварительно не сделали тест на коронавирус.

Кипр ужесточает санитарные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации — на острове последние дни резко выросло количество инфицированных, поскольку распространяется штамм "омикрон". На Кипре сейчас обязательно использование защитной маски в помещениях и на улице. Вход в ночные клубы, на банкеты и свадьбы разрешен только вакцинированным и только при наличии отрицательного теста. Посетители должны сидеть, танцы запрещены.