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05.01.2022, 09:55

В центре Амстердама собираются закрыть туристические магазины и отели

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ФОТО: Photo by Max van den Oetelaar on Unsplash

В скором времени в Амстердаме из центра города исчезнут многие сувенирные магазины, дешевые отели и кофешопы (заведения с разрешением на продажу легких наркотиков из конопли). Их заменят книжные магазины и тренажерные залы. Таким образом мэрия хочет вернуть в центр города местных жителей и показать, что Амстердам в первую очередь — город для жизни, а не для туризма.

Нововведение затронуло 165 коммерческих площадок в центре нидерландской столицы. Часть из них мэрия собирается выкупить, а остальным придется переквалифицироваться, сообщает Euro-pulse.

По нидерландским законам мэрия Амстердама имеет право запрещать открывать те или иные магазины в центре города. Сейчас мэрия также добивается права запрещать открывать рестораны быстрого питания, чтобы помочь своим жителям бороться с проблемой ожирения.

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