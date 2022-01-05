В центре Амстердама собираются закрыть туристические магазины и отели

В скором времени в Амстердаме из центра города исчезнут многие сувенирные магазины, дешевые отели и кофешопы (заведения с разрешением на продажу легких наркотиков из конопли). Их заменят книжные магазины и тренажерные залы. Таким образом мэрия хочет вернуть в центр города местных жителей и показать, что Амстердам в первую очередь — город для жизни, а не для туризма.