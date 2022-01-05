05.01.2022, 10:50
В Литве авиакомпании экстренно отменяют все рейсы: аннулировано уже более 20 маршрутов
Foto: Jaanus Lensment
Представители авиакомпаний уверяют, что это временная мера.
Как отмечает представитель Литовского аэропорта Ауримас Стиклюнас, из-за распространения нового штамма коронавируса количество пассажиров снизилось на 10%, что не является критическим показателем. Причиной же отмены многих международных рейсов из Вильнюса является низкий спрос и введение более жестких ограничений в других странах.
Так, например, отменены рейсы из/в Тель-Авив, Львов, Бирминген и другие европейские города. Всего — около 20 международных рейсов.
Авиакомпании отмечают, что большая часть авиарейсов отменяется на 1-2 месяца. “Авиарейсы отменяют временно, их планируют возобновить с февраля”, — подтвердил Ауримас Стиклюнас.