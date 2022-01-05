В Литве авиакомпании экстренно отменяют все рейсы: аннулировано уже более 20 маршрутов

Как отмечает представитель Литовского аэропорта Ауримас Стиклюнас, из-за распространения нового штамма коронавируса количество пассажиров снизилось на 10%, что не является критическим показателем. Причиной же отмены многих международных рейсов из Вильнюса является низкий спрос и введение более жестких ограничений в других странах.