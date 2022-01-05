Уникальная находка: меч латгальского воина, не доставшийся "черным копателям"

Меч был найден в могильнике Асари, археологическом памятнике государственного значения, который находится в Алсвикской волости Алуксненского края, на северном берегу озера Индзерис. Первые археологические раскопки на территории могильника Асари, захоронении 9–12 веков, были проведены в 1983 году под руководством археолога Мариса Атгазиса.

Спустя 30 лет, в апреле 2013 года, на могильнике побывали так называемые “копатели”, искавшие там украшения, оружие и другие предметы, которые можно продать коллекционерам на черном рынке. После набега “копателей” летом 2013 года археологический памятник посетила группа археологов Института истории Латвии Латвийского университета под руководством доктора исторических наук Антонии Вилцане. На территории могильника археологи нашли следы деятельности “копателей” — несколько неглубоких ям и одну глубокую, а также разбросанные поднятые наверх человеческие останки. Исследователи пришли к выводу, что “копатели” побывали там совсем недавно, и искали древние артефакты с помощью металлодетектора.