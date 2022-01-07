6 правил жизни швейцарцев, в которые трудно поверить(1)
Тихая, чистая и благополучная Швейцария с ее идиллическими пейзажами и именным шоколадом многократно возглавляла рейтинг самых счастливых стран мира. Местные жители чуть ли не в младенчестве встают на лыжи, питаются полезными продуктами и в равной степени уважают права людей и животных. Как швейцарцы дошли до жизни такой и все ли идеально в стране чудес, рассказывает портал "Тонкости Туризма".
1. Точность и пунктуальность
Больше половины швейцарцев говорят на диалектах немецкого языка, и некоторые особенности менталитета они тоже позаимствовали у своих пунктуальных соседей. Здесь не принято опаздывать ни на деловые встречи, ни на дружеские вечеринки, а скоростной режим на дорогах соблюдается с маниакальной точностью: если на знаке стоит ограничение 60 км/ч, то ехать нужно со скоростью 59 км/ч — не больше, но и не меньше.
2. Стирка по расписанию
3. Домашние бомбоубежища
Швейцария входит в десятку самых безопасных стран мира, и здесь есть решение даже на случай ядерной войны: бомбоубежища, обустроенные в домах, способны вместить все население страны. Раньше такие укрытия строили в каждом жилом сооружении, и хотя эту норму давно отменили, сейчас в Швейцарии насчитывается 300 тыс. частных и 5 тыс. общественных бункеров.
Это помещения, защищенные мощными железобетонными блоками толщиной до 30 см. Внутри есть автономная система вентиляции, а также запас воды, еды и медикаментов. Случись что, каждый швейцарец знает, куда бежать: обычно вход в бомбоубежище располагается в подвале, рядом с прачечной.
4. Сдержанность
5. Чистота и порядок
Общеевропейскую традицию сортировки мусора швейцарцы довели, мягко говоря, до совершенства. Мало того, что они практикуют раздельный сбор стекла, бумаги, пластика и органики — здесь есть даже контейнеры для рыбных косточек, емкости для баночек из-под крема и баки для кофейных стаканчиков. Бумагу нужно предварительно связать в стопку, стекло и алюминий — отвезти в пункты утилизации, а пластиковые бутылки и капсулы от кофе надлежит вернуть в магазин. Все, что не рассортировано, можно выбрасывать только в специальных платных пакетах, так что каждый швейцарец отдает 2–4 CHF за каждое кило мусора.
Зато в стране перерабатывается до 90 % отходов, а ее жители могут дышать чистым воздухом и пить воду из любого ручья. “Это дань уважения потрясающей природе, среди которой мы живем”, — говорят сами швейцарцы.
6. Глас народа
Швейцария — страна победившей демократии: местные жители голосуют как минимум 4 раза в год, и каждый гражданин может внести законопроект или поправку в Конституцию, собрав голоса в поддержку своей инициативы. У местных органов самоуправления больше полномочий, чем у федеральных, и все жизненно важные вопросы решаются на местах, по воле избирателей. Швейцарцы сами регулируют уровень налогов в своих кантонах и устанавливают максимальную величину доходов топ-менеджеров.
А еще они проголосовали против антитабачных ограничений и решили не проводить очередную Олимпиаду в своей стране.