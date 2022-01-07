6 правил жизни швейцарцев, в которые трудно поверить

1. Точность и пунктуальность

Больше половины швейцарцев говорят на диалектах немецкого языка, и некоторые особенности менталитета они тоже позаимствовали у своих пунктуальных соседей. Здесь не принято опаздывать ни на деловые встречи, ни на дружеские вечеринки, а скоростной режим на дорогах соблюдается с маниакальной точностью: если на знаке стоит ограничение 60 км/ч, то ехать нужно со скоростью 59 км/ч — не больше, но и не меньше.

И даже не пытайтесь выставить мусорный мешок на улицу в 6:50 вместо 7:00 — соседи будут очень возмущены!

2. Стирка по расписанию

Частная жизнь швейцарцев подчинена интересам общества, и даже такое личное дело, как стирка, согласовывается с окружающими. В подвалах и на чердаках домов есть общие прачечные, и пользоваться стиральными машинами следует по расписанию, зарезервировав свой день заранее. Перед отъездом нужно все постирать и оставить чистым — чтобы не выбиваться из графика и не раздражать соседей. Считается, что такой жесткий регламент помогает экономить воду и электричество.







3. Домашние бомбоубежища



Швейцария входит в десятку самых безопасных стран мира, и здесь есть решение даже на случай ядерной войны: бомбоубежища, обустроенные в домах, способны вместить все население страны. Раньше такие укрытия строили в каждом жилом сооружении, и хотя эту норму давно отменили, сейчас в Швейцарии насчитывается 300 тыс. частных и 5 тыс. общественных бункеров.

Это помещения, защищенные мощными железобетонными блоками толщиной до 30 см. Внутри есть автономная система вентиляции, а также запас воды, еды и медикаментов. Случись что, каждый швейцарец знает, куда бежать: обычно вход в бомбоубежище располагается в подвале, рядом с прачечной.



4. Сдержанность