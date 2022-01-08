ФОТО | 700 немецких овец выступили в поддержку вакцинации

В федеральной земле Нижняя Саксония местные животноводы решили таким необычным способом подтолкнуть к вакцинации неопределившихся и сомневающихся. Семьсот овец (и коз) выстроились на поле, изобразив гигантский 100-метровый шприц (контур которого ранее был выложен кусочками хлеба).

По словам организаторов акции, овцы - очень милые животные, и, возможно, они смогут убедить тех, кто не уверен в необходимости прививки от коронавируса, что сделать это нужно как можно скорее. Фото было сделано с помощью дрона.