Путешествия лучше пока отложить: смотрите, прибыв из каких стран, нужно соблюдать карантин или делать тест на COVID

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, c 10 по 16 января 2022 года, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только Румыния (уровень заболеваемости — 71,27 ↑) и Ватикан (0,00).

Все остальные европейские страны на данный момент относятся к красной зоне (уровень заражения — более 200 случаев на 100 000 населения), по прибытии из которой необходимо находиться на самоизоляции в течение 7 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней.

В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Болгария (343,05 ↑), Венгрия (346,79 ↓), Австрия (426,08 ↓), Польша (435,78 ↓), Германия (477,37 ↓), Латвия (518,01 ↑), Чехия (714,85 ↓), Словакия (729,55 ↓), Швеция (847,36 ↑), Литва (774,1 ↓), Финляндия (850,16 ↑), Словения (878,16 ↑), Норвегия (892,02 ↓), Бельгия (1 067,53 ↑), Нидерланды (1 069,32 ↓), Хорватия (1 141,50 ↑), Италия (1 269,59 ↑), Люксембург (1 325,81 ↑), Лихтенштейн (1 450,43 ↓), Португалия (2 007,62 ↑), Монако (2 206,71 ↑), Ирландия (2 238,34 ↑), Испания (2 280,73 ↑), Греция (2 283,27 ↑), Швейцария (2 336,38 ↑), Франция (2 436,75 ↑), Мальта (2 443,43 ↑), Великобритания (2 753,48 ↑), Исландия (2 793,48 ↑), Кипр (2 917,89 ↑), Дания (3 350,35 ↑), Сан-Марино (3 851,62 ↑) и Андорра (4 515,80 ↑).

Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.

Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из Индонезии, Саудовской Аравии, Тайваня и Новой Зеландии.

!!! Настоятельно рекомендуем вам во время планирования путешествия, а также непосредственно перед поездкой ознакомиться с условиями въезда в страну назначения. Сделать это можно на официальной странице МИДа государства, в которое вы направляетесь, или на эстонском сайте Reisitargalt.ee.