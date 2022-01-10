Таллиннский аэропорт обслужил в 2021 году 1,3 млн пассажиров. Самые популярные направления — Хельсинки, Рига, Франкфурт и Стокгольм

По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, декабрь был очень удачным месяцем с точки зрения количества пассажиров. “Хотя зима традиционно является низким сезоном в плане путешествий, последний месяц года принес нам хороший пассажиропоток, чему способствовал дополненный график полетов, позволивший в декабре совершать прямые рейсы по 34 направлениям. “Мы будем и впредь стремиться предлагать разнообразный и гибкий график полетов с высоким качеством обслуживания, и тем более приятно, что пассажиры продолжают доверять нам и выбирают Таллиннский аэропорт в качестве начальной и конечной точки своего путешествия”, — сказал он.

В конце года регулярные рейсы в Таллинн совершали 12 авиакомпаний. В декабре 2021 года самая большая доля рынка приходилась на Ryanair — услугами авиакомпании воспользовались 23% пассажиров. Основными направлениями прямых рейсов были Хельсинки, Рига, Франкфурт и Стокгольм. Среди чартерных рейсов 80% пассажиров летали в Египет, 20% — на Канарские острова.

Всего в 2021 году Таллиннский аэропорт обслужил 1 300 572 человека, что на 50 % больше, чем в предыдущем году, но все же на 60 % меньше, чем в 2019 году. По сравнению с докризисным уровнем количество регулярных пассажиров восстановилось в среднем на 37%, а число пассажиров, воспользовавшихся чартерными рейсами, на 60%.

По словам Тувике, конец года придал сотрудникам аэропорта чувства уверенности в том, что дела в международной авиации идут на поправку. “В новый год мы вступаем с целью обслужить к концу 2022 года 2,5 миллиона пассажиров”.