Таллиннский аэропорт обслужил в 2021 году 1,3 млн пассажиров. Самые популярные направления — Хельсинки, Рига, Франкфурт и Стокгольм
В декабре через Таллиннский аэропорт прошли 166 379 человек, что составляет около 70% от уровня, предшествующего пандемии. Заполняемость регулярных рейсов в декабре составила 56%.
По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, декабрь был очень удачным месяцем с точки зрения количества пассажиров. “Хотя зима традиционно является низким сезоном в плане путешествий, последний месяц года принес нам хороший пассажиропоток, чему способствовал дополненный график полетов, позволивший в декабре совершать прямые рейсы по 34 направлениям. “Мы будем и впредь стремиться предлагать разнообразный и гибкий график полетов с высоким качеством обслуживания, и тем более приятно, что пассажиры продолжают доверять нам и выбирают Таллиннский аэропорт в качестве начальной и конечной точки своего путешествия”, — сказал он.
В конце года регулярные рейсы в Таллинн совершали 12 авиакомпаний. В декабре 2021 года самая большая доля рынка приходилась на Ryanair — услугами авиакомпании воспользовались 23% пассажиров. Основными направлениями прямых рейсов были Хельсинки, Рига, Франкфурт и Стокгольм. Среди чартерных рейсов 80% пассажиров летали в Египет, 20% — на Канарские острова.
Всего в 2021 году Таллиннский аэропорт обслужил 1 300 572 человека, что на 50 % больше, чем в предыдущем году, но все же на 60 % меньше, чем в 2019 году. По сравнению с докризисным уровнем количество регулярных пассажиров восстановилось в среднем на 37%, а число пассажиров, воспользовавшихся чартерными рейсами, на 60%.
По словам Тувике, конец года придал сотрудникам аэропорта чувства уверенности в том, что дела в международной авиации идут на поправку. “В новый год мы вступаем с целью обслужить к концу 2022 года 2,5 миллиона пассажиров”.
Из-за распространения коронавируса и связанных с ним ограничений спрос на авиаперевозки в 2021 году начал снижаться. В первом квартале количество пассажиров составило всего 14% от допандемического уровня, во втором квартале — 22%. На постепенное восстановление количества пассажиров во второй половине года значительное влияние оказало введение единого COVID-паспорта Европейского Союза, который в значительной степени упростил правила поездок. В результате пассажиропоток уже в июле составлял 50% от докризисного уровня, а в декабре достиг 70%.
За прошедший год больше всего пассажиров (22%) перевезла авиакомпания airBaltic, при этом доля бюджетных авиакомпаний составила 24%. В июле швейцарская авиакомпания Swiss, входящая в группу Lufthansa, запустила регулярный рейс между Цюрихом и Таллинном. Несколько новых маршрутов открыли бюджетные авиакомпании Ryanair и Wizz Air, включая Рим, Неаполь, Барселону, Биллунд и Ливерпуль. В течение года выполнялись регулярные рейсы по 40 направлениям, а также чартерные рейсы.