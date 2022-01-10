Идем в музей! В Таллинне представят коллекцию европейской и русской скульптуры из музейных запасников
14 января в художественном музее Кадриорга откроется новая выставка "Увертюра к скульптуре".
Главная ценность музея – это его фонды. На этой выставке публика впервые увидит полную коллекцию скульптуры европейских и российских мастеров из собрания Художественного музея Эстонии. Копии знаменитых античных скульптур, составлявших когда-то часть убранстваэстонских мыз, произведения известных мастеров XIX века и скульптуры первой половины XX века в стиле соцреализма будут расположены в экспозиции отдельными группами, что позволит оценить мастерство исполнения каждой работы и осознать её значение в связи с контекстом эпохи, когда она была создана. Многие скульптуры, представленные на этой выставке, раньше никогда не экспонировались.
Выставка также является частью подготовки к созданию открытого хранилища скульптур в Кадриоргском художественном музее, который планируется создать в 2022 году. В одном зале выставки разместится реставрационная мастерская, где специалисты по консервации скульптур будут заниматься консервацией находящихся в плохой сохранности работ на виду у посетителей.
Выставка будет открыта до 8 мая 2022 года.
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