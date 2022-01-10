Идем в музей! В Таллинне представят коллекцию европейской и русской скульптуры из музейных запасников

Главная ценность музея – это его фонды. На этой выставке публика впервые увидит полную коллекцию скульптуры европейских и российских мастеров из собрания Художественного музея Эстонии. Копии знаменитых античных скульптур, составлявших когда-то часть убранстваэстонских мыз, произведения известных мастеров XIX века и скульптуры первой половины XX века в стиле соцреализма будут расположены в экспозиции отдельными группами, что позволит оценить мастерство исполнения каждой работы и осознать её значение в связи с контекстом эпохи, когда она была создана. Многие скульптуры, представленные на этой выставке, раньше никогда не экспонировались.