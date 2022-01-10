Размер имеет значение, или Почему нюрнбергская жареная колбаска такая маленькая

Согласно принятому в 1313 году постановлению нюрнбергского городского совета, заниматься изготовлением колбасок разрешалось только мясникам, специализировавшимся на свинине. Качество строго контролировалось. Для проведения проверок существовала отдельная должность, называвшаяся “колбасный контролер” (Würstlein). Колбаски, приготовленные недостаточно хорошо, сбрасывались вместе с другими отходами в реку Пегниц — к большому огорчению жителей соседнего Фюрта, расположенного немного ниже по течению.

Нюрнбергские колбаски изготавливаются в соответствии со строгими правилами, закрепленными в так называемом “Мясном указе” еще в XIV веке. Так, на их производство должна идти исключительно нежирная филейная часть свиной туши, из которой делают среднегрубого помола фарш. В качестве основной приправы к нему используется майоран. Этим фаршем наполняют тонкие овечьи кишки диаметром до 15 миллиметров, затем получившиеся колбаски нужно варить, а потом — поджаривать на гриле. Подают их с квашеной капустой, картофельным салатом или с хлебом и хреном, а запивать деликатес рекомендуется темным пивом.

На площади в 100 квадратных метров здесь представлены фотографии, документы, старинная посуда, мясницкие топоры, секачи, ножи для разделки мяса и другие предметы, иллюстрирующие более чем 700-летнюю историю нюрнбергской колбаски. Также представлена информация о тонкостях приготовления и рецептуре деликатеса, который с 2003 года находится под особой защитой ЕС — наряду с такими продуктами, как французское шампанское, пармская ветчина, каламатские оливки, сыр рокфор и ряд других товаров, происхождение которых можно отследить до конкретной географической точки.

Практически в каждом городе Германии есть своя гастрономическая достопримечательность. В баварском Нюрнберге это знаменитые на весь мир жареные на гриле свиные колбаски длиной до 9 сантиметров и весом до 25 граммов — самые миниатюрные из всех сортов немецкой колбасы. Жители Нюрнберга так гордятся этим датированным 1313 годом изобретением, что даже решили создать Музей нюрнбергской жареной колбаски (Museum Nürnberger Bratwurst). Недавно его экспозицией могли полюбоваться первые посетители, рассказывает Deutsche Welle .

А почему она такая маленькая?



Существуют различные версии относительно того, почему нюрнбергские колбаски такие маленькие. Одна из самых очаровательных историй выглядит следующим образом: в Средние века городские ворота вечером наглухо запирались, и трактирщики тайком торговали колбасками, которые у них покупали те, кто не успел до наступления темноты попасть в город. Колбаски в обмен на талеры передавались через замочную скважину. Для того чтобы они могли туда пролезть, их и делали такими маленькими.

По другой легенде, колбаски нелегально получали заключенные нюрнбергской тюрьмы, которых подкармливали родственники. Узникам деликатес передавали через отверстия, специально просверленные в стенах. По этой причине нюрнбергскую тюрьму в те времена якобы называли “дырявой”.

Согласно более реалистичному объяснению, в XVI веке цены на мясо стали сильно расти, и производители в Нюрнберге вынуждены были делать колбаски все меньше и меньше — при этом цена оставалась прежней. Поэтому они и стали такими маленькими.

С любовью к колбасе



Но какая бы версия не пришлась гостю Нюрнберга по душе, приехав в этот очаровательный баварский город, ему обязательно нужно попробовать легендарные местные жареные колбаски. К слову, в 2022 году сделать это, вероятно, можно будет и в самом Музее нюрнбергской жареной колбаски, где планируют устроить площадку для барбекю. Переговоры с городом об этом уже ведутся.

Между прочим, новый музей в Нюрнберге — не единственный в Германии, где отдается дань уважения колбасе. Сначала подобный музей открылся в 2006 году в тюрингской деревне Хольцхазен. Он так и называется — Первый немецкий музей жареных сосисок (1. Deutsches Bratwurstmuseum). Три года спустя в Берлине заработал Немецкий музей сосиски карри (Deutsches Currywurst Museum). А в 2011 году в баварском городе Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц появился еще и Баварский музей мясницкого дела и белой колбасы (Bayerisches Metzgerei- und Weißwurstmuseum).