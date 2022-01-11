11.01.2022, 07:00
Часть Великой Китайской стены обрушилась(2)
ФОТО: Photo by John Feng on Unsplash
Около двух метров Великой Китайской стены обрушились в результате землетрясения в провинции Цинхай, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Global Times.
Уточняется, что землетрясение магнитудой 6,9 в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу произошло в субботу.
После осмотра культурных достопримечательностей власти установили на месте разрушения опоры и начали ремонтно-восстановительные работы. Сообщений о погибших не поступало, однако девять человек получили травмы, из которых восемь уже выписаны из больницы, а один все еще находится под наблюдением врачей.
Рухнувший участок Великой Китайской стены относится ко времени существования Империи Мин (1368-1644 гг.).