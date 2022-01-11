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11.01.2022, 07:00

Часть Великой Китайской стены обрушилась

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ФОТО: Photo by John Feng on Unsplash

Около двух метров Великой Китайской стены обрушились в результате землетрясения в провинции Цинхай, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Global Times.

Уточняется, что землетрясение магнитудой 6,9 в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу произошло в субботу.

После осмотра культурных достопримечательностей власти установили на месте разрушения опоры и начали ремонтно-восстановительные работы. Сообщений о погибших не поступало, однако девять человек получили травмы, из которых восемь уже выписаны из больницы, а один все еще находится под наблюдением врачей.

Рухнувший участок Великой Китайской стены относится ко времени существования Империи Мин (1368-1644 гг.).

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