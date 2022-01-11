Часть Великой Китайской стены обрушилась

После осмотра культурных достопримечательностей власти установили на месте разрушения опоры и начали ремонтно-восстановительные работы. Сообщений о погибших не поступало, однако девять человек получили травмы, из которых восемь уже выписаны из больницы, а один все еще находится под наблюдением врачей.