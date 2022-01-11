11.01.2022, 08:00
В Венеции ограничивают количество туристов и вводят новый налог
ФОТО: Photo by Kit Suman on Unsplash
В Венеции утвердили новые правила для туристов – через несколько недель начнут действовать плата за въезд в город и ограничения на количество иностранцев.
Такое решение власти приняли, чтобы избавиться от “однодневных” туристов и продвинуть “медленные” поездки. Приезжать в город иностранцы смогут только после того, как забронируют онлайн-билет за € 5, сообщает портал 34travel.me.
За потоком туристов будут следить 500 камер, которые уже появились на разных улицах Венеции. Полиция также сможет устанавливать личности людей с помощью данных с их мобильных.
По словам властей, новые правила не будут препятствовать жизни местных жителей — наоборот, должны сделать ее проще.