Несмотря на пандемию, зарубежных туристов в Эстонии стало больше. Большинство — из Латвии и Финляндии

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в ноябре останавливалось 66 000 зарубежных туристов и свыше 101 000 местных. В сравнении с 2020 годом гостей из-за рубежа было в четыре раза больше, однако от докризисного уровня число зарубежных туристов по-прежнему сильно отстает. “В ноябре количество зарубежных туристов было сопоставимо с данными за ноябрь 2002 года. Численность местных туристов за год сократилась на 1%, а по сравнению с ноябрем позапрошлого года — на 12%”, — уточнила Лаурмаа.

66% местных туристов отметили целью поездки отдых, а 25% приезжали по работе. Больше всего местных туристов, или 36% останавливались в Харьюском уезде, 13% — в Пярнуском и столько же — в Тартуском уезде. В Ида-Вируском уезде останавливалось 9% местных туристов и в Ляэне-Вируском — 6%. В предприятиях по размещению местные туристы провели в целом 175 000 ночей.

В сравнении с ноябрем прошлого года численность туристов возросла как из большинства европейских государств, так и из-за пределов Европы. Большинство гостей прибыло из Финляндии и Латвии: 14 000 и 13 000 туристов соответственно. Из России прибыло 4000 туристов, из Германии — 3000 и из Литвы — около 3000 туристов. Наибольшая часть, или 73% зарубежных туристов останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (11%), Тартуский (7%) и Ида-Вируский (3%) уезды. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом свыше 144 000 ночей.