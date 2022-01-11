В Пярну с мая запустят авиасообщение с Хельсинки

По его словам, официальный договор еще не заключен, но по плану полеты начнутся в мае по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец составит около 60 евро.

Ояметс не исключил, что будет также открыто авиасообщение между Пярну и Стокгольмом. “Мы заинтересованы в том, чтобы быть оператором и этой линии, когда для этого появятся потребности и возможность. Но сейчас мы решили начать с хельсинкского направления. Это проще и дешевле”, — сказал он.