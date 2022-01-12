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12.01.2022, 07:00

Президент Туркменистана приказал убрать "Врата ада"

 
ФОТО: flickr.com, Tormod Sandtorv
"Вратами ада" или "Дверью в преисподнюю" местные жители и туристы называют газовый кратер Дарваза, расположенный в 90 км от аула Ербент в Дашогузском велаяте.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил потушить горящий уже более 40 лет газовый кратер в пустыне Каракумы.

“Обращаясь к вице-премьеру Абдрахманову, глава государства констатировал, что вот уже много лет в регионе Дарваза сгорает огромное количество газа, и данное обстоятельство негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей. Таким образом теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия нашего народа, подчеркнул президент страны”, — пишет “Туркменистан сегодня”.

Президент Туркменистана и раньше говорил о необходимости ликвидировать кратер. Так, в 2010 году он посетил Дарвазу и заявил, что должны быть приняты меры для ограничения влияния кратера на добычу газа в других месторождениях района.

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