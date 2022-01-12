Жилой небоскреб в Сан-Франциско накренился на 66 см

“Башня тысячелетия” в Сан-Франциско продолжает ежегодно крениться на 3 дюйма (7,6 см), несмотря на работы по укреплению фундамента, сообщает “Моя Планета”.

Инженер Рон Хэмбургер, ответственный за ремонт 58-этажного небоскреба, рассказал, что здание продолжает утопать в грунте и наклоняться. Через несколько лет, если крен не уменьшится, лифты и сантехника в роскошном здании просто перестанут работать.

После того как владельцы дорогих квартир узнали о том, что небоскреб фактически падает на город, начались судебные разбирательства. В 2020 году мировое соглашение включало план по ремонту здания на сумму $100 млн и план компенсации предполагаемых убытков жителям.

Однако здание продолжало падать и в процессе ремонта. Работы по укреплению фундамента были остановлены прошлым летом после того, как инженеры обнаружили, что за несколько месяцев небоскреб осел еще на дюйм. Сегодня общий наклон здания в верхней части составляет 26 дюймов (66 см), что на 10 дюймов больше, чем на момент начала ремонтных работ. По словам инженера, дом пока остается безопасным. Установка 18 стальных свай у основания небоскреба — лучший способ остановить крен, считает Хэмбургер.

“Здание продолжает оседать со скоростью примерно полдюйма в год и крениться со скоростью около 3 дюймов в год. Это происходит независимо от того, проводим ли мы работы на объекте или нет”, — добавил он.

58-этажная “Башня тысячелетия” была построена в 2008 году и стала самым высоким жилым небоскребом в Сан-Франциско. В здании, кроме жилья, разместили крытый бассейн, оздоровительный клуб и спа-центр, кинотеатр, ресторан и винный бар. Несмотря на высокую стоимость квартир (более $10 млн), все 419 пентхаусов были быстро распроданы. Однако небоскреб вскоре стал погружаться в мягкий грунт и накренился. В 2016 году крен составлял 40 см, и прокурор Сан-Франциско подал иск против компании-застройщика Mission Street Developers, которая возвела небоскреб.