Мировой рейтинг самых сильных паспортов: граждане Эстонии без визы могут въехать в 181 государство мира

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала рейтинг паспортов стран мира за 2022 год, в котором паспорт Эстонии разделил 10 место со Словенией и Латвией. Граждане этих стран могут посетить без визы 181 страну.

Бессменные лидеры рейтинга паспортом — Сингапур и Япония. Граждане этих стран могут без визы посещать 192 страны. На втором месте — Германия и Южная Корея (190 стран). На третьем месте — Финляндия, Италия, Люксембург и Испания.

Меньше всего возможностей для безвизовых путешествий у граждан Сирии (109 место в рейтинге и 29 стран, куда можно въехать без визы), Ирака (110 место, 28 стран) и Афганистана (111 место, 26 стран).

Индекс паспортов от Henley & Partners составляется уже 16 лет. Компания получает сведения из базы данных по визовым требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта и проверяет их по независимым источникам. К безвизовому въезду приравнивается виза на границе или электронная система преавторизации путешественников вроде американской ESTA или австралийской eVisitor. При этом электронная виза, которая одобряется властями принимающей страны, засчитывает за обычный визовый режим.

В этом году в расчет брались обычные визовые требования государств и не учитывались временные ограничения на въезд и карантинные требования в связи с пандемией коронавирусной инфекции.