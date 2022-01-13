Барсук откопал древние римские монеты в пещере в Испании

Исследователи предполагают, что сильный снегопад, который случился несколько месяцев назад в этом регионе, вынудил животное активизироваться в поисках пищи. Так барсук добрался до небольшой трещины в надежде найти что-нибудь. Именно там после ученые и обнаружили монеты. “На сегодняшний день это самый большой клад римских монет, найденный в пещере на севере Испании”, — говорят они.