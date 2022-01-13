Результат ковидных ограничений: убытки аквапарка в Юрмале за 2021 год близятся к миллиону евро

Несмотря на то, что аквапарк закрыт для посетителей, здание поддерживается таким образом, чтобы обеспечить работоспособность гидротехнического оборудования и не ставить под угрозу структурную стабильность постройки и впредь возобновить работу.

Поскольку аквапарк Līvu является энергоемким предприятием, а цены на энергоносители выросли, существенно увеличились расходы на содержание здания.

Во время последнего запрета на работу финансовая поддержка от государства для аквапарка Līvu в последний квартал года покрыла только 25% фиксированных расходов, включая зарплаты сотрудников.

По мнению представителей предприятия, нынешняя жесткая государственная политика и нелогичные, непонятные ковидные ограничения в Латвии “отдали” туристов соседним Литве и Эстонии, где ограничения были соразмерными и адекватными.

“Приближается новый туристический сезон и, если нынешние ограничения останутся в силе, пока в соседних странах нет запрета на деятельность мест развлечений и отдыха, тогда правительство может выступить с окончательным докладом об упорядочивании сразу нескольких областей”, — подчеркнула исполнительный директор аквапарка Līvu Велта Ласмане.

По ее словам, даже если предприятиям этих отраслей позволят работать, в нынешних условиях без финансовой поддержки не выжить.