Известная международная гостиничная сеть откроет в Таллинне первый отель

О группе Accor

Accor — ведущая мировая гостиничная группа, объединяющая более 5200 отелей и 10 000 ресторанов и баров в 110 странах мира. Группа обладает одной из самых разнообразных и полностью интегрированных экосистем гостеприимства, включающей в себя роскошные и премиальные бренды, средние и экономичные предложения, уникальные концепции образа жизни, развлекательные и ночные заведения, рестораны и бары, фирменные частные резиденции, апартаменты, услуги консьержей, коворкинги и многое другое. Accor также может похвастаться непревзойденным портфолио выдающихся брендов и примерно 260 000 сотрудников по всему миру. Более 68 миллионов человек пользуются преимуществами комплексной программы лояльности ALL — Accor Live Limitless, которая ежедневно предоставляет доступ к разнообразным вознаграждениям, услугам и новому опыту. Через свою программу Planet 21 — Acting Here, а также инициативы Accor Solidarity, RiiSE и ALL Heartist Fund группа нацелена на позитивные действия через деловую этику, ответственный туризм, устойчивое развитие, вовлечение сообщества, многообразие и инклюзивность. Основанная в 1967 году, Accor SA имеет штаб-квартиру во Франции и публично котируется на Парижской фондовой бирже Euronext (ISINкод: FR0000120404) и на внебиржевом рынке (тиккер: ACRFY) в США.