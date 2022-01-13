Известная международная гостиничная сеть откроет в Таллинне первый отель(2)
Благодаря партнерству Accor и PalmGrupp OÜ уже существующий отель Ülemiste Hotel, расположенный рядом с Таллиннским аэропортом имени Леннарта Мери, присоединится к международной сети. В отеле будет проведет ребрендинг, обновлен интерьер, и уже в марте этого года он начнет принимать гостей в качестве первого в Эстонии отеля бренда “by Mercure”. Присоединение к Группе Accor позволит отелю обеспечивать высочайший уровень обслуживания и качества, в том числе, предлагать возможность стать членом глобальной программы лояльности ALL — Accor Live Limitless.
Пятиэтажный отель будет включать 132 современных номера и апартамента, бизнес-зону с 3 помещениями для встреч и мероприятий, а также тренажерный зал и сауну. К услугам гостей также будет работать ресторан и бар с террасой с панорамными видами. Благодаря великолепному расположению отель прекрасно подойдет для транзитных пассажиров, а также для спортивных групп, деловых путешественников и туристов. Для гостей отеля будет предусмотрено 78 парковочных мест для машин и 4 парковочных места для автобусов.
“Мы очень рады возможности укрепить свое присутствие в Таллинне и представить новый бренд в регионе. Я уверена, что отель by Mercure hotel благодаря своему современному дизайну, удобному месторасположению и высококачественному сервису прекрасно дополнит рынок Эстонии, — сказала Катажина Славиньска, исполнительный директор по развитию Accor Eastern Europe. — Бренд “By Mercure” приветствует присоединение высококачественных отелей средней ценовой категории к сети Mercure, так как это позволяет их собственникам немедленно воспользоваться преимуществами глобального бренда, при этом получая время и гибкость, необходимые для постепенного достижения полноценного статуса бренда Mercure”.
Отели под флагом “by Mercure” могут использовать свое собственное название наряду с брендом в течение пяти лет, постепенно полностью интегрируясь в бренд Mercure. “by Mercure” гарантирует гостям те же общепризнанные международные стандарты комфорта, площадь номеров, удобства и качество обслуживания, что и в отелях Mercure. Отели “by Mercure” также внедряют стандарт ALLSAFE от Accor — знак аккредитации, свидетельствующий о том, что отель соответствует проверенным стандартам здоровья и безопасности Accor.
“Новый отель отличается совершенно уникальным местом расположения. Шаговая доступность от терминала Таллиннского аэропорта, в месте пересечения главных дорог, ведущих в столицу Эстонии, вблизи постоянно развивающегося бизнес-квартала Юлемисте и планируемого железнодорожного терминала Rail Baltic, непосредственно у ворот Таллинна — делает новый отель идеальным местом проживания для каждого гостя страны”, — добавляет Янно Рокк, исполнительный директор PalmGrupp OÜ.
4-звездочный отель Ülemiste Hotel, расположенный рядом с Таллиннским аэропортом имени Леннарта Мери, был открыт в 2004 году. Отель находится в 10 минутах езды от Таллиннского порта и озера Юлемисте, в 7 минутах езды от центра Таллинна и Старого города, в 2 минутах ходьбы до торгового и делового центра Юлемисте.
О группе Accor
Accor — ведущая мировая гостиничная группа, объединяющая более 5200 отелей и 10 000 ресторанов и баров в 110 странах мира. Группа обладает одной из самых разнообразных и полностью интегрированных экосистем гостеприимства, включающей в себя роскошные и премиальные бренды, средние и экономичные предложения, уникальные концепции образа жизни, развлекательные и ночные заведения, рестораны и бары, фирменные частные резиденции, апартаменты, услуги консьержей, коворкинги и многое другое. Accor также может похвастаться непревзойденным портфолио выдающихся брендов и примерно 260 000 сотрудников по всему миру. Более 68 миллионов человек пользуются преимуществами комплексной программы лояльности ALL — Accor Live Limitless, которая ежедневно предоставляет доступ к разнообразным вознаграждениям, услугам и новому опыту. Через свою программу Planet 21 — Acting Here, а также инициативы Accor Solidarity, RiiSE и ALL Heartist Fund группа нацелена на позитивные действия через деловую этику, ответственный туризм, устойчивое развитие, вовлечение сообщества, многообразие и инклюзивность. Основанная в 1967 году, Accor SA имеет штаб-квартиру во Франции и публично котируется на Парижской фондовой бирже Euronext (ISINкод: FR0000120404) и на внебиржевом рынке (тиккер: ACRFY) в США.