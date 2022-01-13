Старейшая туристическая выставка Эстонии Tourest переносится на следующий год

Организующий Tourest Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) принял решение о переносе мероприятия, поскольку в нынешних условиях и с учетом текущих ограничений в связи с пандемией COVID-19 нет уверенности в том, что ярмарку удастся провести в таком формате, который бы максимально устроил и порадовал экспонентов и посетителей.

“Союз туристических фирм Эстонии очень хотел бы провести ярмарку, но мы поставили целью сделать это так, чтобы все стороны остались довольны результатом. В нынешних условиях и с учетом текущих ограничений это недостижимо — вирус сильнее нас”, — объяснила ситуацию генеральный секретарь ETFL Мерике Халлик.

“Хоть в пределах возможностей люди сейчас путешествуют активно, финны, например, решили, что в интересах безопасности было бы неразумно проводить массовые мероприятия, поэтому их туристическая ярмарка Matka 2022 была перенесена на год вперед”, — добавила Халлик.

С 1991 года старейшая туристическая выставка Эстонии проходила 29 раз. Юбилейную, 30-ю, выставку из-за пандемии не удается провести второй год подряд.

“Наш приоритет — обеспечить безопасность посетителей и приятные впечатления от ярмарки, как от интересного мероприятия, где встречаются профессионалы туристической сферы из разных стран, а гости с их помощью получают возможность организовать путешествие мечты, — сказала Халлик. — Поэтому уже сегодня мы начинаем работать над тем, чтобы достойно провести Tourest 30 в феврале следующего года”.

Следующая ярмарка Tourest пройдет с 9 по 11 февраля 2023 года.

Основанный в 1990 году Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) является добровольным объединением действующих в сфере туризма работодателей, объединяющим 78 членов. Действительными членами союза являются эстонские туристические компании и туроператоры, а ассоциированными — транспортные компании, туристические организации, образовательные учреждения, отели, страховые компании, лица, предлагающие услуги, связанные со сферой туризма, а также зарубежные туристические организации. ETFL является членом ECTAA — организации, объединяющей туристические предприятия со всей Европы.