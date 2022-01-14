Начало нового года Fotografiska отмечает выставкой экстравагантного марокканско-британского художника Хассана Хаджаджа

Детство Хассана Хаджаджа пришлось на 1960-е годы. Провел он его в Марокко в рыбацком городке Ларача. Там он наблюдал за работой снимавших прямо на улице портреты людей умельцев и фиксирующих бурную пляжную жизнь фотографов, любовался снимками на киноафишах. В то время его отец уже работал в Лондоне. В начале 1970-х Хассан вместе с матерью и сестрами тоже перебрались в Англию, и в жизни молодого человека началась новая глава.

“Для меня все началось после того, как в 12-летнем возрасте я переехал в Лондон. Я хотел познакомить своих новых друзей со своей страной. Они сами были родом с Карибских островов, из Бразилии, Индии и так далее, и культура тех мест была многим знакома: рэгги, Пеле, самба, калипсо и так далее. Я хотел показать, что и моя родина не хуже, поэтому я стал сам создавать объекты: рисовал граффити и фотографировал на одолженный фотоаппарат вымышленные сцены городской жизни. Я смешивал Марокко и пестроту ставшего нам всем родным Лондона. В 1989 году дела пошли в гору после того, как я купил у Зака Ове подержанный Pentax”, — рассказывает Хассан Хаджадж. Сегодня его работы куплены в коллекции Бруклинского музея в Нью-Йорке, Музея современного искусства в Лос-Анджелесе и Музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Хаджадж смело заимствует из разных художественных направлений и перемешивает их, отсылая зрителя к теме присвоения, когда выразительные средства из одной культуры используются в другом, неожиданном контексте. Руководитель выставочных проектов Fotografiska Tallinn Маарья Лоорентс говорит: “В новом году у нас будет предствалено много интересных фотографов как из ближнего зарубежья, так и из дальних стран. Мы рады начать новый год с экспозиции многогранного современного художника родом из Марокко: его работы открывают перед нами далекий и незнакомый, но такой богатый и необычный мир. Изобретательно выполненные из вторичного сырья рамки его фотографий — это произведения искусства сами по себе”.