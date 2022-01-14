Начало нового года Fotografiska отмечает выставкой экстравагантного марокканско-британского художника Хассана Хаджаджа
Детство Хассана Хаджаджа пришлось на 1960-е годы. Провел он его в Марокко в рыбацком городке Ларача. Там он наблюдал за работой снимавших прямо на улице портреты людей умельцев и фиксирующих бурную пляжную жизнь фотографов, любовался снимками на киноафишах. В то время его отец уже работал в Лондоне. В начале 1970-х Хассан вместе с матерью и сестрами тоже перебрались в Англию, и в жизни молодого человека началась новая глава.
“Для меня все началось после того, как в 12-летнем возрасте я переехал в Лондон. Я хотел познакомить своих новых друзей со своей страной. Они сами были родом с Карибских островов, из Бразилии, Индии и так далее, и культура тех мест была многим знакома: рэгги, Пеле, самба, калипсо и так далее. Я хотел показать, что и моя родина не хуже, поэтому я стал сам создавать объекты: рисовал граффити и фотографировал на одолженный фотоаппарат вымышленные сцены городской жизни. Я смешивал Марокко и пестроту ставшего нам всем родным Лондона. В 1989 году дела пошли в гору после того, как я купил у Зака Ове подержанный Pentax”, — рассказывает Хассан Хаджадж. Сегодня его работы куплены в коллекции Бруклинского музея в Нью-Йорке, Музея современного искусства в Лос-Анджелесе и Музея Виктории и Альберта в Лондоне.
Хаджадж смело заимствует из разных художественных направлений и перемешивает их, отсылая зрителя к теме присвоения, когда выразительные средства из одной культуры используются в другом, неожиданном контексте. Руководитель выставочных проектов Fotografiska Tallinn Маарья Лоорентс говорит: “В новом году у нас будет предствалено много интересных фотографов как из ближнего зарубежья, так и из дальних стран. Мы рады начать новый год с экспозиции многогранного современного художника родом из Марокко: его работы открывают перед нами далекий и незнакомый, но такой богатый и необычный мир. Изобретательно выполненные из вторичного сырья рамки его фотографий — это произведения искусства сами по себе”.
Творчество Хаджадж фонтанирует красками, узорами, энергией, ритмами и смелыми идеями. В его работах пересекаются современный Лондон и всевозможные материалы из Марокко, благодаря чему зритель тут же узнает почерк Хассана Хаджаджа. Будь то фотографии, инсталляции, модная одежда, дизайн интерьера или изготовленная из марокканского вторичного сырья мебель, их всех объединяет характерная для хип-хопа и регги ритмичность. “Я художник-самоучка, и в процессе самостоятельного обучения мне больше всего нравится возможность бесконечно экспериментировать и ошибаться, не боясь за свою репутацию. Заниматься искусством меня вдохновляет возможность эмоционально воздействовать на людей и инициировать дискуссии. У меня нет всех ответов, но в постоянно меняющейся культуре следует задавать вопросы, чтобы люди переосмысляли происходящее”, — считает Хаджадж, который живет между Лондоном и Марракешем. В последнем у него есть магазин, где можно проводить время с друзьями. “Культура постоянно меняется. К примеру, ношение чадры: моя бабушка ее не носила, мама носит, а сестры нет. Символы меняются в зависимости от контекста. На моих работах тоже можно увидеть чадру — пусть зритель сам решит, почему это так…” — интригует фотограф.
Хаджаджа часто величают Энди Уорхоллом из Марракеша. “Впервые меня так назвали в 1990-е в какой-то статье. С одной стороны, здорово, когда тебя сравнивают с легендарным художником, с другой стороны, возникает вопрос, зачем обязательно соотносить происходящее в Северной Африке, в так называемой стране третьего мира, с западной культурой…” — делится художник.
Название выставки “Vogue. Арабский спецвыпуск” отсылает нас к случаю, который произошел с Хассаном, когда тот был переводчиком на фотосессии своего друга-стилиста. “Я сидел на фотосъемке в Марракеше и осознал, что все ее участники — стилисты, фотографы, модельеры, визажисты — были из Европы и использовали Марокко как фон. Это расстроило меня и заставило задуматься”, — рассказывает художник. Поэтому он организовал съемки, в которых приняли участие местные модели, использовались работы местных дизайнеров и учитывался культурный контекст — именно эту серию теперь можно увидеть в Fotografiska.
Выставка “Vogue. Арабский спецвыпуск” открыта в Fotografiska с 14 января по 17 апреля 2022 года.
Биография художника:
Хаджадж родился в 1961 году в марокканском городе Ларача, но в 1970-х вместе с семьей переехал в Лондон. С тех пор он живет и работает на две страны. Большое влияние на художника оказали клубная культура британской столицы, хип-хоп и регги, а также его североафриканские корни. Хассан Хаджадж — разносторонний самоучка, творчество которого включает портретную живопись, инсталляции, перформансы, моду и дизайн мебели.
В 1980-е годы он занялся фотографией и со временем стал хорошим портретистом. Часто на съемках он сам выступает в роли стилиста, а моделями работают как его друзья, музыканты, художники, так и незнакомые люди. В ярких, привлекающих внимание портретах переплетается визуальный язык современных фэшн-фотографий, поп-искусства и сделанных в фотостудиях Африки снимков — это своего рода тонкий комментарий к смешению традиций, дорогих и дешевых брендов и повсеместному влиянию капитализма. Творчество художника также включает инсталляции и видео.
Работы Хаджаджа можно найти в престижных коллекциях таких учреждений, как Бруклинский музей в Нью-Йорке, Ньюаркский музей в Нью-Джерси, Музей современного искусства в Лос-Анджелесе, Музей Гуггенхайма в Абу-Даби, Музей MAXXI в Риме, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, коллекция Фарджам в Дубае, Институт исламской культуры в Париже, Фонд Камеля Лазара в Тунисе и др.
В 2014 году Хаджадж получил в Нью-Йорке премию PULSE, в 2011 году — художественную награду The Sovereign African Art Prize, в 2009 году стал финалистом Jameel Prize.
Высланные вместе с пресс-сообщением фотографии разрешено использовать исключительно в прессе и только в период проведения выставки в Таллинне.