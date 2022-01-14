Не поместился: американца сняли с самолета из-за огромного роста

Бо просто не поместился на сиденье самолета в экономклассе, и ему предложили пересесть на другое судно, но уже в первый класс. Мужчина явно не расстроился, однако не смог нормально разместиться и в более комфортабельном салоне. Видео набрало более 13 млн просмотров, пишет “Моя Планета”.

“Не думаю, что это первый класс, приятель”, — шутят подписчики. В комментарии к видео даже пришли пользователи, которые провели аналогию с тесным транспортом в России. “Прямо как в российской маршрутке”, — заметила девушка по имени Полина.

В других видео из своей повседневной жизни Браун показывает, как ему приходится наклоняться, чтобы принимать душ, проходить по коридорам. Иногда он даже ударяется головой о потолочную плитку. Впрочем, Бо не унывает — ролики помогли ему стать популярным тиктокером и заполучить 1,7 млн подписчиков.