В Одесской области Украины появится новый круглогодичный город-курорт мирового уровня

"Наша задача в мае 2023 года открыть первые пять отелей. Дальше мы будем двигаться с темпом пять-шесть отелей в год", — сообщил Аскеров.

Как сообщалось, круглогодичный курорт с игорной зоной "Дунайя" планируется создать на косе между озером Сасык и Черным морем. На 500 га предлагается создать 95 отелей и инфраструктурных объектов. В будущем отельный фонд курорта на 20 тысяч мест позволит привлечь около 6 млн туристов ежегодно. По словам Аскерова, проект непосредственно на косе создаст около 25 тысяч новых рабочих мест, а целом инициирует создание до 100 тыс рабочих мест в смежных отраслях. Проект Dunaya Resort Ukraine демонстрируется в рамках украинского павильона на EXPO 2020.

По словам Аскерова, на первом этапе задачами ГП "Дунайя" станет оформление земельного участка, создание ТЭО и разработка детального плана развития территории. "Чтобы привлечь инвесторов, необходимо разработать предпроект. По сути на первом этапе ГП "Дунайя" выполняет функции инвестняни. Ведь если привлекать инвесторов на нынешнем этапе с нерешенным статусом участка, то оформление документов займет у них лет 15", — поясняет он.

После запуска проекта ГП "Дунайя" будет выполнять функции управляющей компании, а именно контролировать соблюдение инвестдоговоров и управлять инфраструктурными объектами.

Аскеров подчеркнул, что при разработке концепции изучался опыт шести стран, которые в последние 25 лет создавали у себя игорные зоны: Шри-Ланки, Вьетнама, Южной Кореи, Грузии, Казахстана, РФ.