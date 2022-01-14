ФОТО | Три европейских города, которые надо посетить в 2022 году(2)
Нови-Сад, Эш и Каунас — эти три города носят титул культурной столицы Европы в 2022 году. И каждому из них есть что показать туристам, пишет Deutsche Welle.
Нови-Сад — “сербские Афины”
Нови-Сад — второй по величине и значимости город в Сербии после Белграда. Культурная жизнь бьет здесь ключом. В 19-м веке он считался центром сербской культуры и был важным торговым городом. Отсюда и его второе название — “сербские Афины”.
“Пьяные часы”
Отправившись в Петроварадинскую крепость, вы точно остановитесь перед Часовой башней на площадке Верхнего Форта. Который час? Ответить на этот вопрос будет сначала не так просто: большая стрелка показывает часы, малая — минуты. Эти часы — подарок эрцгерцогини Австрии Марии Терезии. С 18-го века они вводят прохожих в заблуждение, за что в народе им дали название “пьяные часы”.
Петроварадинская крепость
Это одна из главных достопримечательностей Сербии и одна из наиболее хорошо сохранившихся крепостей в Европе. Она была заложена для обороны империи Габсбургов от турок в 17-м веке. Здесь есть уникальные подземные военные галереи — четырехуровневая система связи и обороны. Ее общая протяженность — 16 км. С 2001 года здесь проходит европейский музыкальный фестиваль — EXIT.
Знаменитости Нови-Сада
В этом городе каждый, наверное, знает, кто такая Милева Марич. Здесь она посещала школу для девочек. Она стала первой сербкой и одной из первых женщин в мире, изучавших математику и физику. Ее научная карьера прервалась после того, как она встретила Альберта Эйнштейна. В 1903 году пара поженилась. Правда, в 1919 этот брак распался. О роли Милевы в успехе Эйнштейна до сих пор ведутся споры.
Природная идиллия в бывшей столице металлургов
Эш — второй по величине город Великого Герцогства Люксембурга. Его полное название — Эш-сюр-Альзетт. Эта культурная столица Европы — 2022 расположена на границе с Францией. Некогда она была столицей металлургов.
Университет вместо производства
Первое упоминание Эша датируется 12 апреля 1128 года. Папа римский Гонорий II отметил его в своем письме. Правда, он носил название “Аш”. В 19-м веке город пережил промышленный бум. Здесь были обнаружены большие месторождения железной руды. После закрытия производства городу на реке Альзетт пришлось искать новые пути развития. На территории бывшего промышленного комплекса теперь — университет.
Промышленный дизайн
Современный кампус и здания университета в квартале Эш-Бельвале относятся к Люксембургскому университету. Как и в этой библиотеке, повсюду можно увидеть промышленный дизайн. Более 6700 студентов обучаются здесь на четырех языках — английском, немецком, французском и люксембургском. Сегодня в Эше проживает более 120 национальностей. Численность населения — примерно 36 тысяч человек.
Каунас
И эта культурная столица Европы — 2022 является вторым по величине городом в своей стране. ЛитовскийКаунас подготовил обширную программу для празднования культурного года: 40 фестивалей, 60 выставок и 250 мероприятий.
История евреев в Каунасе
Специально к году европейской культурной столицы была подготовлена и книга “Евреи из Каунаса”. Она рассказывает о трагических страницах истории этого литовского города. А IX форт, один из фортов Ковенской крепости под Каунасом, — сегодня музей памяти жертв Холокоста. Во времена национал-социализма он был местом уничтожения десятков тысяч мирных жителей и военнопленных со всей Европы.
Культурное многообразие
В Каунасе с нетерпением ожидали начала года в новом статусе. Организаторы мероприятий и его жители хотят заново открыть для себя свое культурное многообразие. Вместо того, чтобы остававаться “самым литовским из литовских городов”, Каунас делает ставку на многообразие. С этой целью был создан сказочный персонаж “Чудовище Каунаса”. Он должен помочь объединить весь город.