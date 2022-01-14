ФОТО | Три европейских города, которые надо посетить в 2022 году

Нови-Сад — “сербские Афины”



Нови-Сад — второй по величине и значимости город в Сербии после Белграда. Культурная жизнь бьет здесь ключом. В 19-м веке он считался центром сербской культуры и был важным торговым городом. Отсюда и его второе название — “сербские Афины”.

“Пьяные часы”



Отправившись в Петроварадинскую крепость, вы точно остановитесь перед Часовой башней на площадке Верхнего Форта. Который час? Ответить на этот вопрос будет сначала не так просто: большая стрелка показывает часы, малая — минуты. Эти часы — подарок эрцгерцогини Австрии Марии Терезии. С 18-го века они вводят прохожих в заблуждение, за что в народе им дали название “пьяные часы”.

Петроварадинская крепость



Это одна из главных достопримечательностей Сербии и одна из наиболее хорошо сохранившихся крепостей в Европе. Она была заложена для обороны империи Габсбургов от турок в 17-м веке. Здесь есть уникальные подземные военные галереи — четырехуровневая система связи и обороны. Ее общая протяженность — 16 км. С 2001 года здесь проходит европейский музыкальный фестиваль — EXIT.

Знаменитости Нови-Сада



В этом городе каждый, наверное, знает, кто такая Милева Марич. Здесь она посещала школу для девочек. Она стала первой сербкой и одной из первых женщин в мире, изучавших математику и физику. Ее научная карьера прервалась после того, как она встретила Альберта Эйнштейна. В 1903 году пара поженилась. Правда, в 1919 этот брак распался. О роли Милевы в успехе Эйнштейна до сих пор ведутся споры.

Природная идиллия в бывшей столице металлургов