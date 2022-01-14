14.01.2022, 12:15
Словения ужесточила правила въезда для непривитых путешественников
ФОТО: Photo by Arnaud STECKLE on Unsplash
Правительство Словении решило ужесточить правила посещения страны, сократив срок действия ПЦР-теста для въезда с 72 до 48 часов. Новые правила действуют с 10 января 2022 года.
“Правительство Словении издало постановление, согласно которому международные путешественники, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны предъявить при въезде ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки. Также непривитые туристы могут въехать с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного не ранее чем за 24 часа”, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Словении.
Cогласно новым правилам, карантин сокращается с 10 до 7 дней. “Лицо, помещенное полицией на самоизоляцию при въезде в Словению, может досрочно прекратить карантин с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного на пятый день”, — пояснили в пресс-службе.
Кроме того, все въезжающие в Словению должны заполнить специальную анкету.