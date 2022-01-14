Словения ужесточила правила въезда для непривитых путешественников

“Правительство Словении издало постановление, согласно которому международные путешественники, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны предъявить при въезде ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки. Также непривитые туристы могут въехать с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного не ранее чем за 24 часа”, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Словении.