Пожилым жителям стран Балтии труднее всего было бы отказаться от путешествий

В среднем 45% респондентов, проживающих в Таллинне, Риге и Вильнюсе, заявили, что им было бы сложнее всего отказаться от путешествий, если бы они после выхода на пенсию столкнулись с финансовыми трудностями. Однако жителям столицы проще, а жителям сельской местности сложнее отказаться от праздничных подарков для близких.

Женщинам сложнее изменить свои привычки дарить подарки, а каждый четвёртый мужчина сказал, что не откажется от таких хобби, как садоводство и рыбалка. По мнению эстонских респондентов, легче отказаться от посещения друзей и родственников (11%) и подписки на телеканалы или газеты, на которые также тратится меньше денег, чем на путешествия и хобби.

“Сегодня у пожилых людей есть масса возможностей вести активную и интересную жизнь. Кроме того, выход на пенсию всё чаще рассматривается как своего рода обновление личности, поскольку позволяет людям посвятить свободное время старым или даже новым, ранее не испытанным увлечениям. Для того чтобы продолжать заниматься любимым хобби на пенсии, людям рекомендуется как можно раньше рассмотреть возможность внесения дополнительных взносов в третью пенсионную ступень. Отчисление 5–10% ежемесячного дохода в третью пенсионную ступень является уже хорошим дополнением к государственной пенсии по старости. Это позволит снизить риск того, что в старости людям придётся отказаться от своих хобби и любимых занятий”, — говорит руководитель отдела инвестиций и анализа рисков Luminor Pensions Антон Скворцов.

Сколько денег люди могут откладывать на пенсию?

Исследование показывает, что жители Эстонии (39%) и Литвы (44%) охотнее откладывают на пенсию более крупные суммы, например, 30–100 евро, в то время как респонденты из Латвии менее охотно откладывают такие суммы (35%).

Кроме того, существует и гендерный разрыв — эстонские мужчины более охотно инвестируют в будущее, чем женщины. Например, 10% мужчин готовы откладывать 151–200 евро в месяц на пенсионные накопления, в то время как только 6% женщин готовы откладывать такие суммы.

Опрос 1000 респондентов в возрасте 18–74 лет во всех странах Балтии был проведён в ноябре 2021 года в сотрудничестве с латвийским представительством Norstat.