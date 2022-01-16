От закрытой погранзоны до элитного жилья — 60 лет со дня основания Неринги. Как Куршская коса развивалась в советские годы?

Тем не менее о курортном потенциале говорилось мало, да и развивать индустрию было крайне сложно – вплоть до конца 1950 годов Куршская коса была закрытой территорией – здесь хозяйничали пограничники. Отдельные группы отдыхающих впускали, но лишь по пропускам.

Послевоенные годы были тяжелыми. От былого курортного лоска в Ниде и Юодкранте – излюбленных центрах притяжения зажиточных бюргеров – остались лишь тени. Новым хозяевам это было неинтересно. В городках учредили два рыболовецких колхоза. Большая часть жителей была эвакуирована осенью 1944 года из-за наступления Красной армии. Однако в 1945-1948 годах некоторые старожилы вернулись – границы в то время были подвижными, рассказывает профессор Клайпедского университета Василиюс Сафроновас. Об этом он пишет в своей книге "Мигранты и беженцы на Куршской косе". Запросы нового государства не могли удовлетворить немногочисленные местные – территорию стали заселять рыбаками, рабочими и механиками с материка – из России, Беларуси, Украины, начиная с 1951 года – из Литвы. Они стали восстанавливать инфраструктуру. Так, в Ниде открылась школа, для нужд трудящихся оборудовали кинопередвижку, начался ремонт главной дороги, позже образовали лесничество.

История этого уникального края полна интереснейших событий. Многочисленные приезжие не скупятся на похвалу в адрес старинных немецких усадеб, вилл и рыбацких домов куршей – свидетелей довоенного времени, но это далеко не единственная достопримечательность. Небольшая полоса суши, зажатая между заливом и морем, щедра на архитектурные богатства. Помимо всего прочего, Неринга – жемчужина советского модернизма. В 1960-1970 годах прошлого века здесь строили нетипичные для Советского Союза здания, подлинную ценность которых осознали совсем недавно.

Сегодня об этом могут рассказать немногие – исследователей куда больше интересует довоенный период. Между тем изменение небольших населенных пунктов в одном из самых удаленных от Вильнюса регионов, зарождение нового муниципалитета, особенности градостроительства и архитектурное наследие той эпохи заслуживают отдельного внимания.

В то же время Сельскохозяйственный институт планирования строительного производства приступает к разработке концепции освоения прибрежной зоны. Главным автором этого документа стал выдающийся архитектор Стяпонас Стульгинскис. Именно он предопределил облик современной Паланги, Швянтойи, Неринги. Градостроитель предложил развивать места для отдыха и строить те или иные объекты не вдоль побережья – линией, а небольшими группками в парковых лесах, примыкающих к дюнам. Тогда их называли "гнездами". Такой порядок застройки на литовском взморье сохранился и ныне.

"За один летний сезон в Ниде отдыхали около 4 500 работников легкой промышленности (больше всего – представители текстильной отрасли). Возможности по оживлению Куршской косы министр представил своему близкому другу, тогдашнему председателю Совета Министров Мотеюсу Шумаускасу. Именно тогда о развитии Куршской косы как курортной зоны начали говорить серьезнее", – считает исследователь.

Тогда министерству передали полуразрушенное здание бывшей гостиницы имени королевы Луизы в Ниде. Силами министра постройки отремонтировали – в них оборудовали дом отдыха. Также ведомство подготовило площадку для пионерлагеря.

К концу 1950-х на косу все же обратили внимание – политики осознали, что развитие региона нельзя сводить к одной рыбной ловле.

К сожалению, к 1960 году от коренного населения на косе почти ничего не осталось. До этого часть старых семей подверглась репрессиям и депортации. В 1958 году СССР и ФРГ заключили соглашение – Москва позволила бывшим немецким гражданам вернуться в Германию. За два года уехало абсолютное большинство куршей.

В 1956 году число жителей края варьировалось в пределах 1 420 человек. Большую часть составляли переселенцы – 1 233 новоселов и 188 местных. К слову, далеко не все старожилы идентифицировали себя как немцы. Многие в графе "национальность" писали: я – курш или "прусский литовец" и указывали по два-три родных языка.

Создатели проекта уделяли повышенное значение сохранению природы.

"В сентябре 1960 года Совет Министров Литовской ССР учредил на территории косы ландшафтный заповедник, поэтому все новое строительство в обязательном порядке должно было согласовываться с природоохраной. <...> Природоохранный статус обусловил и решение не развивать автомобильных дорог, использовать те, что есть, а также оборудовать пешеходные и велосипедные дорожки", – говорит М. Дремайте.

Наконец стремление развивать поселки на полуострове не как рыбколхоз, а как курорт взяло верх. 15 ноября 1961 года Верховный Совет Литовской ССР учредил Нерингское самоуправление. В него вошли Нида, Юодкранте, Пярвалка, Прейла, хуторок Алкснине и поселок Смильтине (в 1962 году его вновь решили присоединить к Клайпеде).

Неринга стала самым длинным (50 километров), но одновременно и самым маленьким городом Литвы по численности населения. Столицей нового образования впервые в истории края стала Нида. До сих пор административным центром был Юодкранте, однако межвоенный период, война и развитие региона во второй половине 1940-х усилило позиции Ниды.

Почему новый муниципалитет назвали именно так? Неринга – это симбиоз немецкого и литовских названий этого региона.

Поднимать городки, опоясанные водой, песками и соснами, поручили выпускнику Каунасского политехнического института Йонасу Вайкенасу. На момент назначения ему было всего 24 года.

"В наши времена было немодно отказываться от предложений. Сказали "надо" – и поезжай. Я получил указание неожиданно: сегодня вечером покупаешь билет на поезд в Вильнюс, завтра тебя примут в Совете Министров, послезавтра – сессия в Ниде", – вспоминает первый глава Нерингского горисполкома. Сегодня он живет в Вильнюсе и на косе бывает нечасто.