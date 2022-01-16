McDonalds и бриллианты: Самые дорогие и изысканные горнолыжные курорты Европы, которые по карману не всем

Конечно, лыжи есть лыжи и на горе все равны — кто-то спускается вниз как опытный спортсмен, а кто-то только начинает учиться. Отличия начинаются при выборе места отдыха и уровня комфорта. Можно остановиться в более отдаленном и скромном гостевом доме или выбрать прекрасный спа-отель в центре роскошного курорта с дорогим рестораном и фантастическим видом на горы. Опытные путешественники рассказывают, что на некоторых курортах Швейцарии можно забронировать на время целый спуск только для себя и даже арендовать вертолет, который доставит вас на еще никем нетронутые горные склоны.

Куршевель, Франция

Куршевель делится на четыре уровня по высоте, и самый высокий — “Куршевель 1850” в том числе и самый изысканный и дорогой. Гламур и богатство в эту маленькую деревушку в горной долине принесли состоятельные русские туристы, благодаря которым местные цены взлетели до небес. Теперь здесь можно встретить знаменитостей мирового уровня — Джорджа Клуни, Кристину Агилеру или Дэвида Бекхэма.

Куршевель, безусловно, занимает первое место среди горнолыжных курортов по количеству мишленовских ресторанов (шесть). Здесь также находится Le 1947, ресторан с тремя мишленовскими звездами, а таких в мире всего 135. Чтобы побаловать себя после тяжелого дня на лыжах, гости курорта могут отправиться в бутики всех ведущих мировых дизайнеров — Prada, Gucci, Cartier, Dior…