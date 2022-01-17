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17.01.2022, 07:00

Вся Европа в красной зоне: с 17 января при въезде в Эстонию ограничения распространяются на прибывающих из всех стран

 
ФОТО: Photo by Dim Hou on Unsplash

В связи с ухудшающейся ситуацией во всей Европе настоятельно рекомендуем вам во время планирования путешествия, а также непосредственно перед поездкой ознакомиться с условиями въезда в страну назначения. Сделать это можно на официальной странице МИДа государства, в которое вы направляетесь, или на эстонском сайте Reisitargalt.ee.

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, c 17 по 23 января 2022 года, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относится только Ватикан (0,00). Это означает, что при въезде в Эстонию ограничения распространяются на прибывающих из всех европейских стран, так как уровень заражения во всех государствах Европы — более 200 случаев на 100 000 населения.

От ограничений освобождаются лица, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшее COVID-19 в течение последних 180 дней. Всем остальным необходимо по прибытии находиться на самоизоляции в течение 7 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав тест на коронавирус и получив негативный результат.

В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Румыния (уровень заболеваемости — 227,63 ), Польша (437,65 ), Венгрия (535,27 ), Германия (644,14 ), Болгария (644,74 ), Словакия (699,94 ), Чехия (773,92 ), Австрия (818,43 ), Латвия (860,73 ), Норвегия (1 326,37 ), Монако (1 531,4 ↓), Нидерланды (1 599,58 ), Литва (1 657,10 ), Финляндия (1 665,94 ↑), Хорватия (1 682,80 ↑), Словения (1 742,82 ↑), Швеция (1 778,38 ↑), Лихтенштейн (2 000,15 ↑), Бельгия (2 021,32 ), Италия (2 298,71 ↑), Мальта (2 535,16 ↑), Люксембург (2 615,20 ↑), Испания (2 989,18 ↑), Швейцария (3 211,0 ↑), Великобритания (3 407,2 ↑), Португалия (3 631,19 ↑), Дания (4 076,60 ↑), Греция (4 099,51 ↑), Франция (4 223,05 ↑), Исландия (4 331,92 ), Ирландия (4 912,62 ), Сан-Марино (4 918,3 ↑), Кипр (5 571,59 ↑) и Андорра (6 827,5 ↑).

Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.

Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из Индонезии, Тайваня и Новой Зеландии.

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