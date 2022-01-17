Вся Европа в красной зоне: с 17 января при въезде в Эстонию ограничения распространяются на прибывающих из всех стран
В связи с ухудшающейся ситуацией во всей Европе настоятельно рекомендуем вам во время планирования путешествия, а также непосредственно перед поездкой ознакомиться с условиями въезда в страну назначения. Сделать это можно на официальной странице МИДа государства, в которое вы направляетесь, или на эстонском сайте Reisitargalt.ee.
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, c 17 по 23 января 2022 года, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относится только Ватикан (0,00). Это означает, что при въезде в Эстонию ограничения распространяются на прибывающих из всех европейских стран, так как уровень заражения во всех государствах Европы — более 200 случаев на 100 000 населения.
От ограничений освобождаются лица, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшее COVID-19 в течение последних 180 дней. Всем остальным необходимо по прибытии находиться на самоизоляции в течение 7 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав тест на коронавирус и получив негативный результат.
В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Румыния (уровень заболеваемости — 227,63 ↑), Польша (437,65 ↑), Венгрия (535,27 ↑), Германия (644,14 ↑), Болгария (644,74 ↑), Словакия (699,94 ↓), Чехия (773,92 ↑), Австрия (818,43 ↑), Латвия (860,73 ↑), Норвегия (1 326,37 ↑), Монако (1 531,4 ↓), Нидерланды (1 599,58 ↓), Литва (1 657,10 ↑), Финляндия (1 665,94 ↑), Хорватия (1 682,80 ↑), Словения (1 742,82 ↑), Швеция (1 778,38 ↑), Лихтенштейн (2 000,15 ↑), Бельгия (2 021,32 ↑), Италия (2 298,71 ↑), Мальта (2 535,16 ↑), Люксембург (2 615,20 ↑), Испания (2 989,18 ↑), Швейцария (3 211,0 ↑), Великобритания (3 407,2 ↑), Португалия (3 631,19 ↑), Дания (4 076,60 ↑), Греция (4 099,51 ↑), Франция (4 223,05 ↑), Исландия (4 331,92 ↑), Ирландия (4 912,62 ↑), Сан-Марино (4 918,3 ↑), Кипр (5 571,59 ↑) и Андорра (6 827,5 ↑).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из Индонезии, Тайваня и Новой Зеландии.