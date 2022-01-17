Вся Европа в красной зоне: с 17 января при въезде в Эстонию ограничения распространяются на прибывающих из всех стран

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, c 17 по 23 января 2022 года, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относится только Ватикан (0,00). Это означает, что при въезде в Эстонию ограничения распространяются на прибывающих из всех европейских стран, так как уровень заражения во всех государствах Европы — более 200 случаев на 100 000 населения.